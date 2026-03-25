Năm 2028 khai thác tuyến đường sắt đô thị TP.HCM - Cần Giờ 25/03/2026 17:43

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu cuối năm 2028 sẽ đưa dự án tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ vào khai thác.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án đường sắt TP.HCM - Cần Giờ.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP kết luận: Trong bối cảnh TP đang đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm như dự án Khu liên hợp Rạch Chiếc, dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, dự án cầu Phú Mỹ 2... yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan đổi mới phương thức tổ chức thực hiện. Bao gồm việc tăng cường phối hợp, triển khai song song, đan xen các thủ tục, bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ về pháp lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ trong năm 2028. Ảnh: AI

Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM nghiên cứu báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị để tham mưu TP theo quy định.

UBND TP đề nghị nhà đầu tư khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để làm cơ sở lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã liên quan rà soát, cân đối và phân bổ quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND TP.

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP, Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật; bảo đảm không ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

UBND TP giao UBND các phường, xã có dự án đi qua chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đường sắt đô thị trong quá trình góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Đồng thời, khẩn trương rà soát, lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm sát thực tế, đúng quy định, đáp ứng tiến độ triển khai.