TP.HCM vận hành lại tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo, sắp khởi động buýt sông số 2 01/06/2026 11:03

(PLO)- Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo được khởi động trở lại sau một thời gian ngưng hoạt động.

TP.HCM đang tận dụng tối đa thế mạnh hạ tầng để phát triển giao thông đường thủy. Trong đó, TP đã khởi động lại tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo, chuẩn bị xây dựng tuyến buýt sông số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm) và hàng loạt tuyến đường thủy khác.

Tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đã khởi động lại. Ảnh: Công ty Thành Thành Phát.

Khởi động lại tàu cao tốc Bạch Đằng - Côn Đảo

Sáng ngày 1-6, Công ty Thành Thành Phát chính thức khởi động lại tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Côn Đảo. Đây là tuyến giao thông đường thủy được người dân TP.HCM yêu thích.

Theo công ty, lịch xuất phát từ TP.HCM vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Lịch từ Côn Đảo về TP.HCM sẽ vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ nhật. Giá vé ngày thường từ 965.000 - 1.205.000 đồng, có ghế ngồi và ghế VIP.

Nội thất bên trong tàu cao tốc.

Tuyến Bạch Đằng – Côn Đảo là tuyến vận tải hành khách cố định bằng đường thủy từ trung tâm TP.HCM ra đặc khu Côn Đảo được Sở Giao thông công chánh (nay là Sở Xây dựng) chấp thuận cho Công ty TNHH Vận tải Hành khách Thành Thành Phát hoạt động từ ngày 11-3-2025.

Trong thời gian đầu khai thác, tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch của người dân. Tuy nhiên đến cuối tháng 8-2025, đơn vị vận hành tạm ngưng chạy tàu để nâng cấp phương tiện nhằm tăng sức chở.

Từ tháng 6, tàu sẽ hoạt động trở lại bằng phương tiện Tàu Phú Quý Express - tàu cao tốc vỏ hợp kim nhôm thiết kế ba thân (Trimaran) hiện đại, sức chở lên đến 527 hành khách (so với 374 hành khách của phương tiện trước đây). Từ đó, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển và chất lượng phục vụ hành khách.

Đẩy mạnh phát triển giao thông đường thủy

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết giai đoạn 2026–2030, sở sẽ tập trung triển khai, hoàn thiện và mở rộng mạng lưới các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy.

Trong đó, tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông) đã được đưa vào khai thác từ năm 2017 và tiếp tục duy trì hoạt động ổn định với lượng hành khách tăng đều qua các năm.

Đối với tuyến buýt sông số 2 (Bạch Đằng – Lò Gốm), Sở Xây dựng đang phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026–2027. Sau khi các dự án hạ tầng liên quan đang thi công trên tuyến hoàn thành.

Giao thông thủy sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Ảnh: ĐT

Song song đó, TP đang nghiên cứu, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP đối với các tuyến mới như tuyến Bạch Đằng – Phú Mỹ Hưng, tuyến Bạch Đằng – Mũi Đèn Đỏ – SwanBay, tuyến Bạch Đằng - Rạch Chiếc - phân khu phía đông VinCity, tuyến Sông Vàm Thuật - kênh Tham Lương và tuyến kết nối với Thủ Dầu Một.

Từ đó, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đường thủy liên thông, kết nối trung tâm Thành phố với các khu đô thị mới và khu vực liên vùng. Một số tuyến dự kiến bắt đầu triển khai trong giai đoạn 2026–2027.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang rà soát quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa, hoàn thiện cơ chế pháp lý, đầu tư hạ tầng kết nối và một số cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trong thời gian tới.

Theo định hướng phát triển giao thông thủy của TP.HCM, TP đang tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhiều tuyến giao thông thủy mới nhằm phát huy hiệu quả lợi thế sông nước, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển du lịch đường thủy.

Trong giai đoạn 2026–2030, TP dự kiến đưa vào khai thác thêm các tuyến buýt sông kết nối trung tâm với Phú Mỹ Hưng, Mũi Đèn Đỏ – SwanBay, Thủ Dầu Một (Bình Dương), đồng thời nghiên cứu các tuyến kết nối Củ Chi, Lái Thiêu, Cần Giờ, Long Sơn và Vũng Tàu. Từ đó, nhằm hình thành mạng lưới vận tải thủy liên hoàn giữa các khu vực TP.HCM.

Song song đó, TP sẽ tập trung nâng cấp hệ thống cảng, bến thủy như Bến Bạch Đằng, Hiệp Phước, các bến khu vực Nhà Bè và Cần Giờ. Đồng thời, đầu tư các điểm dừng chân, dịch vụ du lịch ven sông; phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng gắn với giao thông thủy nhằm nâng cao sức hút của loại hình du lịch đường sông.

"Định hướng lâu dài của TP là phát triển giao thông thủy không chỉ phục vụ vận tải hành khách mà còn trở thành động lực phát triển du lịch, kinh tế ven sông và giảm áp lực cho hạ tầng giao thông đường bộ. Qua đó, hình thành hệ sinh thái giao thông – du lịch đường thủy hiện đại, bền vững và mang bản sắc riêng của TP.HCM" - văn bản của Sở Xây dựng nhấn mạnh.