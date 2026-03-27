TP.HCM sẽ có thêm tuyến phố đi bộ Lê Lợi, Bạch Đằng, Đồng Khởi... 27/03/2026 06:00

(PLO)- Dự kiến TP.HCM sẽ có nhiều phố đi bộ tại khu vực trung tâm TP, nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân.

Mới đây, Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND TP.HCM chỉ đạo xây dựng thêm các tuyến phố đi bộ tại khu vực trung tâm để hình thành các không gian sinh hoạt chung cho người dân.

Các tuyến phố đang thu hút du khách

Trên thực tế hiện nay, tại trung tâm TP.HCM đang có hai tuyến gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện. Hai tuyến phố đi bộ này nhận được sự yêu thích của người dân và du khách, đặc biệt vào dịp lễ Tết hoặc cuối tuần.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: ĐT

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được khánh thành từ tháng 4-2015, có chiều dài hơn 670 m, rộng 64 m, và cũng là quảng trường đi bộ đầu tiên của cả nước. Phố đi bộ Nguyễn Huệ được cải tạo từ đại lộ Nguyễn Huệ, nơi đây nổi tiếng với tượng đài Hồ Chí Minh và là trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, đường hoa Tết.

Tương tự, phố đi bộ Bùi Viện bắt đầu hình thành từ những năm 1990, song tới năm 2017 mới chính thức trở thành phố đi bộ. Con phố này nổi tiếng với du khách nước ngoài, hội tụ đa dạng văn hóa, ẩm thực, và giải trí sôi động về đêm.

Trước đó, TP.HCM cũng có nhiều kế hoạch làm đường đi bộ, với khoảng 22 tuyến phố. Khi đó, Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) đã đề xuất làm nhiều tuyến đi bộ, hạn chế xe cá nhân.

Cụ thể, TP đưa ra nhiều giai đoạn triển khai các tuyến phố này ở các khu vực như: phố đi bộ sẽ tổ chức ở vòng xoay Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa), đường Phạm Ngọc Thạch, Công xã Paris (từ Lê Duẩn đến Nguyễn Du), đường Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến vòng xoay Quách Thị Trang), đường Đồng Khởi (từ Nguyễn Du đến Lê Lợi), đường Phan Chu Trinh, đường Phan Bội Châu.

Sau đó sẽ mở rộng phạm vi qua đường Đồng Khởi (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng), Công trường Lam Sơn (từ Đồng Khởi đến Hai Bà Trưng), đường Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi), đường Nguyễn Thiệp, đường Mạc Thị Bưởi, đường Ngô Đức Kế (từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi).

Đa phần người dân đều tập trung tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, đây là điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn ở trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, tuyến phố này khá ngắn, chưa hình thành một mạng lưới phố đi bộ. Vì vậy, nếu TP.HCM có cả một khu vực gồm nhiều tuyến phố đi bộ sẽ góp phần kích cầu du lịch, giảm phương tiện cá nhân. - Anh Nguyễn Văn Hùng-

Từng bước hạn chế xe cá nhân, triển khai các tuyến phố đi bộ

Sở Xây dựng cho biết TP.HCM đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Trong đó, TP đang xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chương trình chuyển đổi các phương tiện giao thông sang sử dụng điện, năng lượng xanh, triển khai vùng phát thải thấp (LEZ).

Phố Bùi Viện trở thành điểm đến hấp dẫn cho giới trẻ. Ảnh: NHẬT DIỄM

Đồng thời tiến hành nghiên cứu hạn chế lưu thông một số loại phương tiện trên một số tuyến đường trong khoảng thời gian nhất định. Song song là xây dựng bãi giữ xe tại các ga đầu mối, khu vực cửa ngõ,... để người dân gửi xe chuyển sang sử dụng giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, TP cũng tăng cường tiện ích cho người đi bộ để người dân tiếp cận thuận lợi khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng; Mở rộng trạm xe đạp kết nối các nhà ga metro, điểm dừng xe buýt, bến xe; xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp;…

Đặc biệt, TP.HCM cũng triển khai các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Lê Lợi, bến Bạch Đằng... để hạn chế xe cơ giới. TP sẽ tiến hành rà soát, tối ưu hóa các vị trí có đủ điều kiện để hình thành các đầu mối trung chuyển giao thông công cộng, kết nối đồng bộ giữa tuyến buýt đường thuỷ với ga đường sắt đô thị, tuyến xe buýt và các loại hình vận tải hành khách công cộng khác.

TS Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, nhận định hiện nay nhu cầu đi lại, trải nghiệm của người dân, du khách là rất lớn song không gian đi bộ chưa thực sự nhiều, và các tuyến phố đó chưa tạo nên một hệ giá trị nhất định. Vì vậy, việc mở rộng thêm không gian là thực sự cần thiết. Đồng thời, TP cần nâng tầm các tuyến phố lên và gây dựng mang tính biểu tượng cho TP.HCM.

Hơn hết, khi đề xuất các tuyến phố này cần chú ý đến khí hậu TP.HCM có 2 mùa rõ rệt, nên việc xây dựng không gian đi bộ cho TP.HCM cần lưu ý. Theo đó, việc làm phố đi bộ cần chú ý tới việc nơi đó có thảm thực vật không - để tạo không gian thoải mái cho du khách. Tuy nhiên, về mùa mưa cũng cân nhắc đến độ an toàn của người dân khi nơi đây có cây cối lớn.

TS Dương Đức Minh cho biết trong trải nghiệm đi bộ của du khách, đa phần người dân đều có thói quen đi bộ vận động, ngắm cảnh và thường 'phát sinh' tới các điểm di tích hoặc mua sắm. Vì vậy, khi hình thành các tuyến đi bộ cần liên kết hoặc xây dựng các tuyến đường có dấu ấn, mang lại tính đặc sắc riêng.

Hiện nay quỹ đất và không gian đi bộ đang được TP rất cân nhắc để làm sao hình thành nên một thói quen, tạo nên sức sống đô thị. Ví dụ như phố Bùi Viện thường nhộn nhịp về đêm, mang tính trải nghiệm cho giới trẻ, còn phố Nguyễn Huệ thường được tổ chức các sự kiện lớn cho TP.

TS Dương Đức Minh đề xuất TP có thể tạo ra các tuyến phố trải nghiệm như "tinh hoa mỹ nghệ" của TP, hoặc tuyến gắn với văn hóa của người Ấn Độ, hoặc khu phố của người Hoa. Nghĩa là tuyến phố này gắn với sinh kế hàng ngày của người dân và cần tái hiện dựa vào giá trị văn hóa lịch sử. Vì vậy, để làm ra các tuyến phố hấp dẫn, thu hút người dân và du khách thì cần sự tính toán của rất nhiều bên.