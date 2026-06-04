Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đánh giá kỹ đề xuất dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi 04/06/2026 17:51

(PLO)- Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tác động của đề xuất di dời đoạn tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi, bảo đảm không ảnh hưởng đến vận tải, đời sống người lao động và hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội, truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc liên quan đề xuất của Tập đoàn Vingroup về việc di dời đoạn tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị của Vingroup để giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục.

Trong quá trình nghiên cứu, Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá kĩ tác động của việc dịch chuyển chức năng ga đầu mối từ ga Hà Nội hiện hữu về ga Ngọc Hồi trong điều kiện hệ thống hạ tầng kết nối và khu ga Ngọc Hồi chưa được đầu tư đồng bộ.

Theo quy hoạch, ga Hà Nội sẽ trở thành nhà ga đường sắt đô thị. Ảnh: V.LONG

Nội dung đánh giá phải làm rõ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, chi phí xã hội, tình trạng ùn tắc giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng như đời sống, việc làm của người lao động.

Trên cơ sở đó, các cơ quan liên quan phải đề xuất giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến vận tải hàng hóa, hành khách; hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông; đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt và ổn định đời sống người lao động.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá, so sánh các phương án đầu tư để lựa chọn phương án tối ưu, hiệu quả. Trường hợp triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất đẩy nhanh việc di dời tuyến đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo doanh nghiệp, liên danh nhà đầu tư do Vingroup đứng đầu đã được Hà Nội lựa chọn thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2027, nhà đầu tư cho rằng công tác giải phóng mặt bằng cần hoàn tất trong năm 2026. Trong đó, một nội dung quan trọng là di dời tuyến đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi.

Vingroup kiến nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc chuyển ga đầu mối đường sắt quốc gia từ ga Hà Nội xuống ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, ga Ngọc Hồi sẽ trở thành ga đầu mối thay cho ga Hà Nội hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, các đoàn tàu khách Bắc - Nam khi đến Hà Nội sẽ kết thúc hành trình tại Ngọc Hồi, cách ga Hà Nội 13km.

Để giảm ảnh hưởng đến hành khách, Vingroup cho biết sẽ bố trí các tuyến xe buýt miễn phí đưa đón khách giữa ga Ngọc Hồi và trung tâm Hà Nội. Giải pháp này nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn chuyển tiếp khi hoạt động đường sắt được chuyển từ ga Hà Nội về Ngọc Hồi.

Về lâu dài, Hà Nội dự kiến xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi vào năm 2028. Tuyến metro này đi xuyên tâm thành phố và qua ga Hà Nội.

Khi tuyến đường sắt đô thị được hoàn thành, hành khách đi tàu Bắc - Nam có thể xuống ga Ngọc Hồi rồi tiếp tục di chuyển bằng metro hoặc các phương tiện công cộng khác để vào trung tâm Hà Nội. Ngược lại, người dân từ nội đô cũng có thể tiếp cận ga đầu mối mới thuận tiện hơn.