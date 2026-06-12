Tiếp tục thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải theo quy định 12/06/2026 18:01

Tiếp tục thực hiện theo lộ trình đã ban hành

Theo Quyết định 17/2021/QĐ-UBND ngày 01-6-2021 của UBND TP.HCM, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP được triển khai theo lộ trình tăng dần trong giai đoạn 2022-2025. Đến năm 2025, mức thu đạt 30% trên giá nước sạch và được duy trì trong năm 2026. Hiện nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được sử dụng cho các hoạt động đầu tư, vận hành, duy trì và phát triển hệ thống thoát nước theo quy định.

Đối với khu vực TP.HCM trước sáp nhập, mức thu được thực hiện theo Quyết định 17/2021/QĐ-UBND. Trong khi đó, tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, giá dịch vụ thoát nước được áp dụng theo Quyết định 17/2022/QĐ-UBND; còn tại địa bàn tỉnh Bình Dương trước sáp nhập, giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt được thực hiện theo Quyết định 47/2019/QĐ-UBND.

Tăng hiệu quả tuyên truyền, tạo đồng thuận với người dân

Trong quá trình triển khai chính sách, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) cùng các đơn vị cấp nước thành viên giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp thực hiện thu hộ thông qua hóa đơn tiền nước, đồng thời tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, ý nghĩa của chủ trương này. Việc thu thông qua hóa đơn tiền nước giúp người dân thuận tiện hơn trong thanh toán, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý các dịch vụ hạ tầng đô thị.

Bên cạnh nhiệm vụ cung cấp nước sạch ổn định cho người dân, các đơn vị cấp nước còn chủ động phối hợp tuyên truyền về sử dụng nước tiết kiệm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nguồn nước và trách nhiệm cộng đồng trong việc sử dụng hiệu quả hạ tầng đô thị.

Là một trong những đơn vị trực tiếp phục vụ khách hàng trên một phần địa bàn Thành phố, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân cho biết đang duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, vận hành mạng lưới cấp nước nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, liên tục và ổn định. Đơn vị cũng tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Khách hàng thực hiện giao dịch tại Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân

Công tác tuyên truyền về thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được triển khai thông qua nhiều kênh như tổng đài chăm sóc khách hàng, nhân viên giao dịch, các nền tảng trực tuyến và hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại khu dân cư. Qua đó, người dân có thể hiểu rõ hơn về cơ sở pháp lý, mục đích sử dụng nguồn thu cũng như lợi ích lâu dài của việc đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đối với môi trường sống đô thị.

Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, hoạt động truyền thông không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin mà còn hướng tới tạo sự chia sẻ, đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện chủ trương chung của TP.HCM.

Đồng thời, đơn vị luôn bố trí lực lượng kỹ thuật theo dõi mạng lưới để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.