Sạt lở 40m đường bờ kênh ở Tây Ninh, ảnh hưởng hơn 200 hộ dân 11/06/2026 14:50

(PLO)- Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ở xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiến mặt đường hư hỏng, đe dọa an toàn giao thông và ảnh hưởng đời sống người dân.

Ngày 11-6, UBND xã Tuyên Thạnh cho biết đang theo dõi sát diễn biến vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường bờ Nam kênh Cả Gừa, thuộc ấp Bàu Vuông, gây hư hỏng mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện trường sạt lở trên tuyến đường bờ Nam kênh Cả Gừa. Ảnh: THU NHẤT

Theo thông tin từ địa phương, vụ sạt lở xảy ra vào tối 10-6. Khu vực bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 40m, độ sâu sụt lún từ 0,5-1m. Phần đất sạt lở ăn sâu từ mép kênh vào thân đường từ 3-4m, làm hư hỏng hoàn toàn mặt đường.

Đáng lo ngại, tại hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt rộng từ 15-20cm. Chính quyền địa phương nhận định nguy cơ sạt lở vẫn còn và có thể tiếp tục lan rộng trong thời gian tới.

Sự cố đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, nhất là hoạt động vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản.

Đoạn mặt đường bị sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng sau sự cố sạt lở. Ảnh: HUỲNH DU

Theo UBND xã Tuyên Thạnh, nguyên nhân sạt lở được xác định do nắng hạn kéo dài làm mực nước trong kênh xuống thấp, gây xói mòn chân và mái bờ kênh, hình thành các hàm ếch ăn sâu vào bên trong. Cùng với đó, các đợt mưa đầu mùa khiến đất ven kênh ngấm nước, giảm độ ổn định và dẫn đến hiện tượng sạt trượt, sụt lún mặt đường.

Tuyến đường bờ Nam kênh Cả Gừa là tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai ấp Thận Cần và Bàu Vuông, có chiều dài khoảng 4,8km, rộng 4m. Công trình phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 200 hộ dân, đồng thời góp phần bảo vệ trên 600ha đất sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Trạm Y tế địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình sạt lở, chính quyền xã đã cắm biển cảnh báo, giăng dây khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt vào ban đêm để bảo đảm an toàn.