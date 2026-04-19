Điều kiện để chạy thử tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ vào năm 2028 19/04/2026 11:39

(PLO)- Để chạy thử tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ vào năm 2028, chủ đầu tư đề nghị được mượn đất để làm dự án.

Mới đây, Công ty VP đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (Công ty Vinspeed) đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về tình hình triển khai dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Theo đó, Công ty Vinspeed cho biết UBND TP.HCM yêu cầu tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ cần phải triển khai thực hiện song song các thủ tục liên quan và khẩn trương lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định.

TP.HCM sẽ chạy thử tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ vào năm 2028. Ảnh: AI

Sau khi làm việc và tiếp thu ý kiến của Sở xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc. Công ty VinSpeed điều chỉnh hướng tuyến và nộp hồ sơ vào Sở Xây dựng thẩm định trình UBND TP.HCM phê duyệt làm cơ sở thực hiện và triển khai dự án.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng theo cam kết đến quý IV-2028 sẽ tiến hành chạy thử đối với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ, phía chủ đầu tư cần các khu đất từ 12 -15 ha tiếp xúc với tuyến đường sắt và mỗi khu đất nằm cách nhau 9-11km để phục vụ thi công.

Hiện tại, chủ đầu tư đã tiến hành làm việc và thỏa thuận xong 2 khu đất. Tuy nhiên, hướng từ cầu An Nghĩa – đến đường Duyên Hải là tuyến đường phần lớn nằm trên khu vực Rừng Sác, việc có khu đất đủ rộng là điều vô cùng khó khăn.

Mặt khác, tuyến Bến Thành – Cần Giờ có đi qua dự án khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao thuộc Ban quản lý nông nghiệp công nghệ cao quản lý, phần diện tích nằm trong ranh giới GPMB khoảng 6,06ha/76ha. Việc tuyến đường sắt đi qua cũng đã ảnh hưởng đến quy hoạch chi tiết của dự án này, việc điều chỉnh quy hoạch và bố trí nguồn vốn tại dự án sẽ mất thời gian nhất định.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng cũng như mục tiêu phát triển kinh tế chung của TP, Công ty Vinspeed đề xuất UBND TP chấp thuận việc tạm sử dụng khu đất tại dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao thuộc Ban quản lý nông nghiệp công nghệ cao quản lý.

Trong phần diện tích đề xuất tạm sử dụng có một phần diện tích nằm trong chỉ giới xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ. Thời gian dự kiến tạm sử dụng và trả lại mặt bằng sạch trước ngày 31-10-2027.

Công ty cam kết đảm bảo toàn bộ khu vực đúc dầm sẽ được bố trí hệ thống thoát nước tạm, hồ lắng và rãnh thu gom nhằm kiểm soát nước thải, vữa bê tông, dầu mỡ máy móc, không để thấm trực tiếp xuống nền đất.

Sau khi kết thúc công tác xây dựng công trình, Ban Quản lý xây dựng sẽ cho tháo dỡ các công trình trên bề mặt như bê tông, đường tạm, hệ thống mương thu thoát nước, trạm trộn bê tông,... để đảm bảo điều kiện cải tạo lại tầng đất thổ nhưỡng phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp.

Do tính chất cấp bách về tiến độ triển khai, đảm bảo hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong năm 2028, Công ty VinSpeed rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của UBND TP.