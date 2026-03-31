1 doanh nghiệp đề xuất mở rộng đường Rừng Sác lên 10 làn xe 31/03/2026 20:31

(PLO)- Tuyến đường Rừng Sác dài hơn 35 km vừa được Tập đoàn Vingroup được đề xuất nâng cấp, mở rộng từ 6 lên 10 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỉ đồng.

Sở Tài chính vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM có ý kiến về đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỉ đồng. Đơn vị đề xuất là Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ, đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup.

Sơ bộ dự án có 2 phân đoạn chính. Trong đó, tuyến Rừng Sác sẽ được nâng cấp từ 6 làn hiện hữu lên 10 làn xe, gồm 8 làn cơ giới và 2 làn song hành. Đoạn được nâng cấp từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến trục chính trong Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Đoạn còn lại là thực hiện tuyến đường 15B (2km), đoạn từ đường D1 phường Tân Mỹ đến giáp ranh cầu Cần Giờ. Đoạn này có quy mô 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án hơn 19.000 tỉ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng. Nhà đầu tư dự kiến thu xếp toàn bộ nguồn vốn, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028 nếu được chấp thuận.

Theo Nhà đầu tư, huyện Cần Giờ cũ (nay là các xã Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An) hiện vẫn ở trong thế biệt lập, bị ngăn cách với phần còn lại của TP bởi hệ thống sông ngòi và việc kết nối giao thông chủ yếu phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Việc di chuyển từ trung tâm TP gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

TP.HCM sẽ mở rộng đường Rừng Sác. Ảnh: ĐT

Việc đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác là vô cùng cấp thiết nhằm hình thành trục giao thông "xương sống" xuyên suốt. Cụ thể, tuyến 15B sẽ kết trực tiếp từ trục Nguyễn Lương Bằng (Quận 7 cũ), đi qua Nhà Bè và nối thẳng vào cầu Cần Giờ, tạo nên sự liên kết vùng đồng bộ từ trung tâm TP xuống phía Nam. Đây là trục đường song song giảm tải cho đường Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ.

Đặc biệt, đường Rừng Sác là tuyến độc đạo huyết mạch nối từ cầu Cần Giờ xuống biển. Khi dự án cầu Cần Giờ và khu đô thị lấn biển Cần Giờ hoàn thành, lưu lượng giao thông liên vùng dự kiến sẽ tăng đột biến. Nếu không được đầu tư nâng cấp mở rộng kịp thời, đường Rừng Sác hiện hữu sẽ trở thành "nút thắt cổ chai", gây ùn tắc nghiêm trọng và làm giảm hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống cầu đường mới.

Do đó, dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tạo tiền đề hạ tầng vững chắc để phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái Cần Giờ theo đúng định hướng quy hoạch của TP.

Đường Rừng Sác đã được nâng cấp, mở rộng từ năm 2004 với tổng vốn hơn 1.561 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011 với quy mô 6 làn xe.

Sau khi tiếp nhận đề xuất của nhà đầu tư, Sở Tài chính TPHCM đã lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương liên quan. Các đơn vị cũng đồng ý. Sở Tài chính cũng kiến nghị UBND TP cho phép Vingroup lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, hiện dự án có một số nội dung chồng lấn với các dự án đầu tư công đang trong giai đoạn lập chủ trương, Sở Tài chính kiến nghị tạm dừng để rà soát, bảo đảm triển khai đồng bộ, tránh trùng lặp.