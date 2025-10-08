Cấp bách làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác 08/10/2025 21:19

(PLO)- Việc làm nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác, kết hợp tuyến đường ven biển hoặc cầu (hầm) vượt biển, sẽ tạo ra một hướng kết nối mới giữa trung tâm TP.HCM với Vũng Tàu.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ cũ.

Phạm vi đầu tư tại nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh. Trên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 1460m; trên đường Rừng Sác, từ tim nút giao về phía cầu Cần Giờ khoảng 600m, về phía Cần Thạnh (xã Cần Giờ) khoảng 600m và về phía phà Bình Khánh khoảng 365m.

Quy mô đầu tư, xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành được thiết kế với tốc độ 40km/h. Dưới mặt bằng xây dựng nút giao đảo xuyến với bán kính 50m.

Đối với phần đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, xây dựng 1 đơn nguyên bên phải tuyến để hoàn chỉnh quy mô đường cao tốc theo quy hoạch gồm 8 làn xe và các yếu tố hình học đảm bảo cho xe chạy với tốc độ thiết kế là 100km/h;

Đối với đường Rừng Sác, xây dựng 2 ống hầm chui cho 2 chiều để ưu tiên hướng lưu thông từ đường Rừng Sác về cầu Cần Giờ và ngược lại với chiều dài mỗi đơn nguyên khoảng 610m, bề rộng mặt đường trong hầm 10m (phần hầm kín có chiều dài 150m, phần hầm hở và tường chắn, gờ chắn 2 đầu hầm có chiều dài mỗi bên là 230m).

Tổng vốn thực hiện dự án hơn 2.900 tỉ đồng, bằng ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025 – 2028.

Cấp bách làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Theo Sở này, hiện nay, phương tiện di chuyển từ các xã về trung tâm thành phố và ngược lại chủ yếu thông qua phà Bình Khánh, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, cản trở trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, đặc biệt những ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ, tết vào mùa mưa bão làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Việc xây dựng nút giao thông kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác nhằm kết nối trung tâm thành phố và các vùng lân cận là rất cần thiết để rút ngắn thời gian di chuyển.

Ngoài ra, TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập) là 2 trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của khu vực, tuy nhiên hạ tầng giao thông kết nối giữa hai khu vực còn hạn chế, chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp (phải đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai) gây ảnh hướng tới giao thương và đi lại.

Sau khi sáp nhập, việc kết nối giao thông giữa TP và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) qua Cần Giờ trở nên đặc biệt cần thiết để đảm bảo tính liên thông, phát triển đồng bộ của TP.HCM.

Việc đầu tư xây dựng nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác, kết hợp đầu tư tuyến đường ven biển hoặc cầu (hầm) vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tạo ra một hướng kết nối mới giữa Trung tâm TP.HCM với khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, logistics, thu hút đầu tư

Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển phía Nam.

Với những lý do nêu trên, việc đầu tư xây dựng nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh để kết nối giao thông của TP.HCM là hết sức cần thiết và cấp bách và mang tính chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện vùng ven biển phía Nam TP.