TP.HCM siết quản lý hoạt động vui chơi dưới nước tại nhiều công viên 16/03/2026 17:57

(PLO)- UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Thới, Long Bình phải tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý khu vui chơi dưới nước.

UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Bình Thới, Long Bình căn cứ quy định pháp luật có liên quan để hướng dẫn, kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các đơn vị quản lý khu vui chơi, giải trí dưới nước. Gồm: Công ty Cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên, Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ, Ban Quản lý Vinhomes Grand Park.

TP.HCM siết quản lý hoạt động vui chơi dưới nước tại Suối Tiên, Đầm Sen, Vinhomes Grand Park. Ảnh: THU TRINH

Nội dung kiểm tra, giám sát là việc tổ chức, quản lý hoạt động và đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn tuyệt đối trong hoạt động vui chơi, giải trí.

UBND TP.HCM lưu ý UBND phường Long Bình thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tại vùng nước Hồ nước ngọt Công viên Grand Park của Công viên 36ha thuộc dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, không đưa vào hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

UBND 168 phường, xã, đặc khu có nhiệm vụ khẩn trương rà soát các khu, điểm phục vụ du lịch, vui chơi, giải trí có ao, hồ... nhân tạo hoặc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải để đưa vào quy hoạch vùng nước hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước vào quy hoạch chung TP.

Sở Du lịch có nhiệm vụ tiếp tục phổ biến và hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu, các đơn vị quản lý khu vui chơi, giải trí dưới nước thực hiện các nội dung có liên quan về hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. Song song đó, tổ chức tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định…