Người đàn ông tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong sinh hoạt 19/05/2026 15:04

(PLO)- Làm việc với công an xã Nhà Bè, TP.HCM, người đàn ông khai nhận tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn, xích mích trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngày 19-5, Công an xã Nhà Bè, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý PCB về hành vi tạt sơn vào nhà dân nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, đêm 16-5, chị HNT đang ở trong nhà tại xã Nhà Bè thì phát hiện khu vực cửa chính bị kẻ gian tạt sơn, bốc mùi nồng nặc. Ngay sau đó, chị T đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Công an lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý ông B. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định nghi phạm thực hiện hành vi là PCB, một người dân sinh sống gần đó.

Tại cơ quan Công an, bước đầu PCB đã thừa nhận hành vi tạt sơn vào nhà chị T. Nguyên nhân được xác định là do những xích mích, mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt giữa B và gia đình chị T.

Ông B được yêu cầu khôi phục cánh cửa trước khi bị tạt sơn. Ảnh: CA

Hành vi tạt sơn vào nhà dân của B không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Công an xã Nhà Bè đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để đo đạc thiệt hại và xử lý đối tượng theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo người dân cần bình tĩnh, giải quyết các mâu thuẫn sinh hoạt thông qua hòa giải hoặc trình báo chính quyền, tránh các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến xử lý hình sự hoặc hành chính đáng tiếc.