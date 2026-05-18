Clip giải cứu người đàn ông leo lên nóc nhà tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk 18/05/2026 21:22

(PLO)- Cảnh sát vừa giải cứu, đưa người đàn ông tự leo lên nóc nhà cao 4 m tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk xuống đất an toàn.

Tối 18-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một bệnh nhân khi người này leo lên nóc nhà.

Cảnh sát giải cứu người đàn ông leo lên nóc nhà tại bệnh viện tâm thần. Ảnh: C.S

Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc có một bệnh nhân nam đã trèo lên nóc nhà tại khu điều trị của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Bác sĩ tại bệnh viện đã động viên, thuyết phục nhưng bệnh nhân không chịu xuống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng.

Tiếp nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ.

Clip cảnh sát giải cứu, đưa người đàn ông trên nóc nhà xuống đất an toàn.

Nhận thấy bệnh nhân không tỉnh táo, có nhiều biểu hiện bất thường và có thể tiếp tục leo sang các mái nhà liền kề, một số chiến sĩ đã nhanh chóng leo lên nóc nhà với độ cao hơn 4 m để tiếp cận người đàn ông.

Sau một lúc tiếp cận, vận động, cảnh sát đã khống chế và đưa người đàn ông từ nóc nhà xuống mặt đất an toàn bằng thang chuyên dụng.

Nam bệnh nhân liên quan vụ việc là ông VMT (58 tuổi, ngụ xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Ông T nhập viện vào sáng cùng ngày với chẩn đoán rối loạn tâm thần do sử dụng rượu.