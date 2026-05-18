Cảnh sát tìm thấy thi thể người mất tích dưới rạch Kênh Tẻ 18/05/2026 15:20

(PLO)- Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) TP.HCM vừa tìm thấy thi thể một người mất tích dưới rạch Kênh Tẻ sau nhiều giờ nỗ lực triển khai đội hình lặn.

Ngày 18-5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy và bàn giao thi thể một nạn nhân mất tích dưới rạch Kênh Tẻ cho cơ quan chức năng xử lý.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể người đàn ông sau thời gian nỗ lực tìm kiếm. Ảnh: CA

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ người dân về một trường hợp mất liên lạc tại khu vực cầu Khánh Hội, thuộc rạch Kênh Tẻ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 phối hợp cùng Công an phường Xóm Chiếu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và triển khai công tác tìm kiếm.

Tại hiện trường, do đặc thù khu vực rạch Kênh Tẻ có dòng chảy mạnh, phạm vi rộng và địa hình dưới nước rất phức tạp, đơn vị đã báo cáo Trung tâm chỉ huy 114 xin chi viện lực lượng chuyên trách.

Thi thể sau đó được bàn giao cho cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định. Ảnh: CA

Nhận lệnh điều động, Đội Công tác CC&CNCH đã điều động một tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện, trang thiết bị lặn chuyên dụng đến hiện trường. Các đội hình lặn chuyên sâu được triển khai đồng bộ nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới lòng rạch.

Đến khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực rà soát dưới dòng nước xiết, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân. Thi thể sau đó được đưa lên bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ gặp nhiều trở ngại do dòng nước chảy mạnh, tầm nhìn dưới nước hạn chế. Ngoài ra, lòng sông có nhiều vật cản nguy hiểm, địa hình bùn lầy cùng lượng phương tiện thủy lưu thông dày đặc gây khó khăn cho công tác cứu nạn.