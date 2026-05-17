Hải Phòng: Bắt tạm giam nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng 17/05/2026 17:03

Ngày 17-5, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND TP Hải Dương (cũ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng tháng 7-2024, Phạm Công Sơn Bách là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND TP Hải Dương (cũ). Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Bách đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết, có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất, với chi phí 180 triệu đồng.

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách. Ảnh: CAHP

Do tin tưởng vào thông tin do Bách đưa ra, bị hại đã giao cho Bách số tiền trên để nhờ Bách giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bách.

Đến ngày 15-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Bách để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.