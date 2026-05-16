Công an truy bắt nhanh nghi phạm cướp giật điện thoại sau 30 phút 16/05/2026 22:22

(PLO)- Chỉ sau chưa đầy 30 phút tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Trị Đông đã truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp giật điện thoại của cô gái đang lưu thông trên đường Tỉnh lộ 10.

Ngày 16-5, Công an phường Bình Trị Đông, TP.HCM cho biết đã bắt giữ Trần Song Toàn (31 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, chị TTTV (23 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú phường Tân Tạo, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tỉnh lộ 10 theo hướng từ đường An Dương Vương đi Lê Đình Cẩn.

Khi đến trước số 338 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, chị V bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát rồi giật điện thoại để trong túi áo khoác.

Nghi phạm Trần Song Toàn (31 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau khi gây án, nghi phạm tăng ga bỏ chạy về hướng đường Lê Đình Cẩn.

Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai truy xét. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ được Toàn cùng tang vật liên quan.

Hiện Công an phường Bình Trị Đông đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi lưu thông vào khung giờ khuya cần hạn chế để điện thoại, tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng cướp giật; đồng thời nâng cao cảnh giác khi di chuyển trên các tuyến đường vắng người.

Khi xảy ra vụ việc, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.