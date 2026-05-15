Khởi tố giám đốc làm nước yến giả bán số lượng lớn trên TikTok 15/05/2026 22:46

(PLO)- Giám đốc Chi nhánh công ty lợi dụng sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để quảng bá, bán nước yến giả với số lượng lớn. Qua kiểm tra, công an Tây Ninh đã thu giữ hơn 400.000 sản phẩm.

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Nguyễn Anh Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CATN

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Tiến là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, địa chỉ tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn tại địa bàn trọng điểm, giáp ranh, ngày 11-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến mặt hàng nước yến, yến sào các loại.

Khám xét tại cơ sở do Tiến điều hành, lực lượng công an thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến đã thành phẩm và chưa thành phẩm.

Hiện trường khi bắt quả tang các đối tượng sản xuất nước yến giả, yến sào giả. Ảnh: CATN

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm đã “núp bóng doanh nghiệp” để hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn. Nhóm này lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng đến người tiêu dùng.

Ngoài ra, các nghi phạm thường tung ra nhiều thông tin quảng cáo gian dối như sản phẩm nằm trong chương trình khuyến mãi, giảm giá, tri ân khách hàng… nhằm tạo lòng tin. Các sản phẩm được rao bán với mức giá rẻ hơn nhiều lần so với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường để đánh vào tâm lý “ham rẻ” của người mua.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các nghi phạm liên quan theo quy định.