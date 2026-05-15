CSGT TP.HCM ra quân cao điểm 45 ngày đêm bảo đảm trật tự an toàn giao thông 15/05/2026 19:41

(PLO)- Từ ngày 15-5, Phòng CSGT Công an TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm 45 ngày đêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Ngày 15-5, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”.

Theo Phòng CSGT, đợt cao điểm được triển khai đồng bộ trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt trên địa bàn TP.HCM.

Phòng sẽ huy động tối đa quân số, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, xe tự chế 3, 4 bánh, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn đường thủy nội địa.

Phòng CSGT TP.HCM huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm tai nạn giao thông và ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các “lò độ”, tiệm sửa xe có dấu hiệu “độ xe”, cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng phục vụ việc thay đổi kết cấu phương tiện; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng PC08 cũng cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm và phòng chống tội phạm.

Sáng cùng ngày, các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trong cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: XUÂN MINH



Ngoài công tác xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT còn phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội, vận chuyển ma túy, hàng cấm, vũ khí, tụ tập gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.

Phòng CSGT khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và đua xe trái phép trên địa bàn TP.HCM.

Trong đợt cao điểm, CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, xe quá tải, xe tự chế và các trường hợp tụ tập, đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân được khuyến cáo nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích; không phóng nhanh, vượt ẩu, tụ tập đua xe trái phép.

CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân triển khai cao điểm 45 ngày đêm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Khi cần phản ánh tình hình giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc các vụ việc liên quan an ninh trật tự trên tuyến giao thông, người dân có thể liên hệ trực ban Phòng CSGT qua số điện thoại 0693.187.521, hotline 0326.08.08.08, email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc thông qua Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM”.