Người đàn ông đi bộ qua đường tử vong sau va chạm liên tiếp 15/05/2026 13:14

(PLO)- Người đàn ông đi bộ qua xa lộ Hà Nội (TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe taxi công nghệ sau đó ngã xuống đường. Khi tài xế taxi quay lại hiện trường để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, nghi bị phương tiện khác cán qua.

Sáng 15-5, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên xa lộ Hà Nội.

Người đàn ông đi bộ giữa đường tử vong sau va chạm liên tiếp ở TP.HCM. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, anh H (34 tuổi, quê Đồng Nai) lái taxi công nghệ mang biển số 60E-021… chạy trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi đến đoạn trước Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TP.HCM, phường Đông Hòa, xe taxi xảy ra va chạm với một người đàn ông đang đi bộ qua đường.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, còn chiếc taxi chạy thêm một đoạn rồi dừng lại.

Sau đó, nam tài xế quay đầu xe trở lại hiện trường để kiểm tra, đưa người đi cấp cứu thì phát hiện nạn nhân nghi đã bị phương tiện khác cán qua, tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08), Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.