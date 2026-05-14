Công an mời hai tài xế đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng lên làm việc 14/05/2026 11:21

(PLO)- Công an TP.HCM đã mời làm việc hai tài xế liên quan vụ đánh nhau sau va chạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng.

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực số 417 đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM vào ngày 13-5.

Hai nam tài xế dừng ô tô, rượt đuổi đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng

Theo đó, lực lượng chức năng đã mời làm việc hai người liên quan gồm Nguyễn Phước Thắng (45 tuổi, tài xế ô tô Grab biển số 70A-255…, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM) và Ngô Hồng Phi (53 tuổi, tài xế xe tải biển số 59LD-117…, ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Qua làm việc, cả hai thừa nhận đã xảy ra đánh nhau sau va chạm giao thông trên đường.

Hai nam tài xế tại cơ quan công an Ảnh: CA

Vụ việc đã được PC02 bàn giao cho Công an phường Bình Lợi Trung tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm giao thông. Người dân nên giải quyết mâu thuẫn bằng thái độ hợp tác, văn minh và liên hệ cơ quan chức năng khi cần thiết, không tự ý sử dụng bạo lực.

Theo cơ quan công an, chỉ vì thiếu kiềm chế sau những va chạm nhỏ, nhiều người có thể từ người tham gia giao thông trở thành người vi phạm pháp luật. Hành vi gây rối trật tự công cộng không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.