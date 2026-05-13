Kẻ trộm xe máy của người bán cà phê ở Thủ Đức bị bắt sau 3 giờ truy xét 13/05/2026 12:55

(PLO)- Chỉ sau khoảng 3 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác định và tạm giữ nghi can trộm xe máy của người bán cà phê.

Ngày 13-5, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Trường Sơn (17 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh niên 17 tuổi trộm xe máy của người bán cà phê ở Thủ Đức.

Theo điều tra ban đầu, hơn 5 giờ sáng 11-5, anh Đỗ Lê Duy A (34 tuổi) chạy xe máy đến trước số 152 đường Hoàng Diệu 2, phường Thủ Đức, dựng xe bên đường để sang khu vực đối diện bán cà phê mang đi.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, anh A phát hiện chiếc xe máy đã biến mất. Bên trong cốp xe có ví tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân nên anh đến công an trình báo.

Hình ảnh nam thanh niên trộm xe của người bán cà phê ở Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận tin báo vào chiều cùng ngày, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp truy xét.

Chỉ sau khoảng 3 giờ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Trường Sơn là nghi can liên quan nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Sơn khai nhận đã lấy trộm xe máy của anh A.

Theo lời khai, sau khi trộm được xe, Sơn mang bán cho một cửa hàng mua bán xe mô tô, xe máy cũ ở phường Chánh Hưng với giá 8,5 triệu đồng. Công an sau đó đã thu hồi được chiếc xe tang vật.