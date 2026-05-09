Nam thanh niên bị một người mặc áo xe ôm công nghệ đánh tới tấp ở Thủ Đức 09/05/2026 10:24

(PLO)- Công an phường Thủ Đức, TP HCM đang xác minh clip ghi cảnh một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ đánh tới tấp một nam thanh niên trên đường Kha Vạn Cân.

Ngày 9-5, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, xác minh vụ tài xế xe ôm công nghệ đánh nam thanh niên xảy ra trên đường Kha Vạn Cân.

Nam thanh niên bị một người mặc áo xe ôm công nghệ đánh tới tấp ở Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, tối 9-5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ đang chạy trên đường thì bất ngờ chặn đầu xe máy do nam thanh niên điều khiển, phía sau chở theo một cô gái.

Sau khi ép xe dừng, tài xế xe ôm công nghệ lao tới dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt nam thanh niên. Chưa dừng lại, người này còn quật ngã nam thanh niên xuống đường rồi dùng chân đá nhiều lần vào vùng đầu khi nạn nhân ôm đầu chịu trận.

Clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi mang tính côn đồ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 36 ngày 7-5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng PC02 khẩn trương vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Trao đổi với PLO, anh T (29 tuổi, người bị đánh) cho biết tối xảy ra vụ việc, anh chạy xe máy từ quận Tân Bình cũ xuống Thủ Đức chở bạn gái đi chơi, bất ngờ bị chặn đường hành hung như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo anh T, cô gái đi cùng anh là bạn gái cũ của người này, có thể do ghen tuông là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.