Công an phường Dĩ An thông tin vụ bé trai bị cha dượng bạo hành 08/05/2026 04:16

(PLO)- Công an TP.HCM điều tra vụ người đàn ông nhiều lần đánh bé trai là con riêng của người phụ nữ sống chung như vợ chồng, gây bức xúc dư luận.

Ngày 7-5, Công an phường Dĩ An, TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xác minh vụ ông Bùi Trung Quốc (34 tuổi, ngụ phường Dĩ An) có hành vi đánh cháu TGT (14 tuổi), là con riêng của người phụ nữ sống chung như vợ chồng với Quốc.

Hình ảnh Bùi Trung Quốc (34 tuổi, ngụ phường Dĩ An) liên tục đánh vào mặt và người bé T. Ảnh cắt từ clip

Theo cơ quan công an, trước đó qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt trong một căn nhà trên địa bàn phường Dĩ An.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4-5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Bùi Trung Quốc (34 tuổi, ngụ phường Dĩ An) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo điều tra, thời điểm trên Quốc đi làm về thì thấy cháu T đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi buổi trưa.

Khi cháu T giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi, Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu và mặt.

Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà LTKL, mẹ ruột cháu T, mới biết sự việc.

Qua làm việc, công an xác định Quốc và bà L sống chung như vợ chồng, còn cháu T là con riêng của bà L.

Ngoài ra, bà L khai Quốc nhiều lần có hành vi say xỉn, đánh đập cả bà và cháu T.

Hiện Công an phường Dĩ An đã triệu tập Bùi Trung Quốc lên làm việc, đồng thời phối hợp cơ quan y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu T, tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cho biết mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, đặc biệt là bạo hành trẻ em, đều sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện các vụ việc liên quan bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em cần kịp thời trình báo để cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ nạn nhân.