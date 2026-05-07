Công an xác minh thiếu niên bị cha dượng bạo hành ở phường Dĩ An 07/05/2026 13:13

(PLO)- Công an phường Dĩ An, TP.HCM đang xác minh, làm rõ vụ việc một thiếu niên bị cha dượng hành hung tại nhà riêng sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngày 7-5, một lãnh đạo Công an phường Dĩ An, TP.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý vụ việc một thiếu niên bị bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Công an xác minh thiếu niên bị cha dượng bạo hành ở phường Dĩ An, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đánh đập một thiếu niên khoảng 13 đến 15 tuổi tại nhà riêng.

Theo nội dung clip, người đàn ông đã đẩy nạn nhân ngã xuống nền nhà rồi hành hung vào vùng mặt mặc cho thiếu niên khóc lóc, giơ tay che chắn.

Không dừng lại ở đó, người này còn liên tục lớn tiếng đe dọa khiến nhiều người xem phẫn nộ.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TP.HCM.

Người có hành vi hành hung được xác định là BTQ (33 tuổi, quê Đồng Tháp), cha dượng của nạn nhân.

Công an phường Dĩ An đã lập hồ sơ vụ việc, tiếp tục làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi, sức khỏe cho trẻ em.