Bé gái lớp 5 bị bạo hành: Bắt giữ khẩn cấp cha dượng 20/10/2025 09:35

(PLO)- Vụ bé gái lớp 5 bị bạo hành ở Hà Tĩnh, công an đã bắt giữ khẩn cấp cha dượng để điều về tra hành vi cố ý gây thương tích.

Sáng 20-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh em HTNL- học lớp 5 bị bạo hành.

Nghi can Nam (31 tuổi), trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là em HTNL (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh). Nam là bố dượng của em L.

Như đã đưa tin, ngày 19-10, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh em L với nhiều vết thương ứa máu nghi do cha dượng bạo hành. Vụ việc khiến dư luận bức xúc, lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ trẻ em.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành triệu tập Nam đến trụ sở để làm việc. Công an đã kiểm tra, test nhanh ma túy, lấy lời khai.

Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Được biết, thời gian gần đây, chị Bàn Thị B (vợ của Nam) đưa hai con chung về quê Sơn La để chăm sóc bố, mẹ bị bệnh, còn em L ở với Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu Trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm cho biết, bà Hồng và các cô giáo đã trực tiếp đưa em L tới bệnh viện cấp cứu, điều trị vết thương. Em L kể cho các cô giáo và người thân là thời gian qua em đã nhiều lần bị bạo hành.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.