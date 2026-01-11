Nam thanh niên mất tích, bỏ lại xe máy, thẻ sinh viên trên cầu 11/01/2026 11:34

(PLO)- Cảnh sát đang tìm kiếm một nam thanh niên mất tích, bỏ lại xe máy, dép, thẻ sinh viên trên cầu ở Đắk Lắk.

Ngày 11-1, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử tại cầu Sêrêpốk thuộc thôn 6, xã Hòa Phú.

Lực lượng chức năng tìm kiếm anh T. Ảnh: C.S

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 15 giờ 32 phút ngày 10-1, đơn vị nhận được tin báo tại cầu Sêrêpốk có một nam thanh niên nghi đã nhảy cầu tự tử.

Qua xác minh, nam thanh niên tên VTTT (19 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Lực lượng chức năng phát hiện trên cầu có một xe máy, dép, thẻ sinh viên, một số đồ dùng cá nhân của anh T.

Theo thông tin ghi trên thẻ sinh viên, anh T là sinh viên một trường cao đẳng có phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk.