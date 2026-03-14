2 người đàn ông xúc phạm một cán bộ công an tham gia ứng cử 14/03/2026 12:38

(PLO)- Hai tài khoản Facebook của hai người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị đã đăng tải bài viết, bình luận với nội dung xúc phạm danh dự lực lượng công an liên quan đến bầu cử.

Ngày 14-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H và ông P.T.X 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hai tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Công an làm việc với người đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng.

Đơn vị đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Đồng Hới xác minh, làm rõ chủ các tài khoản trên là ông Đ.M.H (56 tuổi) và ông P.T.X (57 tuổi), đều trú ở phường Đồng Hới.

Quá trình làm việc, ông H và ông X thừa nhận hành vi của mình.

Hai người này khai nhận, khi vào mạng xã hội thấy thông tin về một cán bộ công an là ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sau đó ông H và ông X đã đăng các bài viết, bình luận với nội dung và mục đích giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín hình ảnh của lực lượng công an.

Việc đăng tải nêu trên do nhận thức hạn chế và bột phát nhất thời.

Ông H và ông X đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và sẽ không tái phạm.