Để quên túi xách GUCCI giá 28 triệu trên taxi, cô gái cầu cứu công an 12/01/2026 08:36

(PLO)- Công an phường Tân Định, TP.HCM vừa hỗ trợ một cô gái tìm lại chiếc túi xách GUCCI trị giá hơn 28 triệu đồng bị bỏ quên trên taxi công nghệ.

Ngày 12-1, Công an phường Tân Định (quận 1 cũ), TP.HCM cho biết vừa bàn giao tài sản là chiếc túi xách trị giá hơn 28 triệu đồng cho chị LXXH (36 tuổi, ngụ đường Hoa Sứ, phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 9-1, chị H đến trụ sở Công an phường Tân Định trình báo sự việc trong tình trạng lo lắng. Theo chị H, chị vừa để quên một chiếc túi xách cầm tay hiệu GUCCI màu trắng trên xe taxi Grab. Được biết, chiếc túi này có trị giá lúc mua là hơn 28 triệu đồng.

Chiếc túi xách sau đó được Công an phường Tân Định trao trả cho cô gái. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, cán bộ chiến sĩ Công an phường Tân Định đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thông tin để tìm lại tài sản.

Với tinh thần khẩn trương, chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường đã liên hệ và xác minh thành công, giúp chị H nhận lại chiếc túi xách còn nguyên vẹn tài sản bên trong ngay trong đêm.

Nhận lại tài sản, chị H xúc động cho biết bản thân rất bất ngờ và vui mừng vì không nghĩ có thể tìm lại nhanh như vậy. Các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chia sẻ, việc hỗ trợ người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn là trách nhiệm và nghĩa vụ của lực lượng công an.