61 người bị khởi tố vì liên quan đường dây mua bán khí cười trăm tỉ 08/01/2026 17:17

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố 61 người trong đường dây buôn bán khí cười quy mô lớn do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Kiệt (31 tuổi, ngụ thôn Việt Cường, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cùng 60 người liên quan về tội buôn bán hàng cấm.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM, PC02 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đường dây buôn bán khí cười (khí N₂O) quy mô lớn.

Đường dây này hoạt động tổ chức chặt chẽ, cung cấp khí N₂O cho nhiều quán bar, pub, nhà hàng và cơ sở giải trí trên địa bàn TP.HCM.

Công an TP.HCM khởi tố 61 người để điều tra. Ảnh: CA

Tháng 7-2025, tổ công tác PC02 bắt quả tang hai người đang giao nhận 20 bình khí nén chứa N₂O tại hầm xe một cơ sở kinh doanh ở phường Phú Thuận (quận 7 cũ).

Mở rộng điều tra, công an xác định Trần Tuấn Kiệt là người chủ mưu cầm đầu, thiết lập hệ thống kho chứa, sang chiết khí N₂O tại nhiều địa điểm để phân phối.

Khí N₂O được Kiệt thu mua từ nhiều nguồn, vận chuyển từ các tỉnh về TP.HCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc – Nam. Tại các kho hàng, nhóm này sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ để thuận tiện tiêu thụ.

Công an sàng lọc, lấy lời khai với những người liên quan. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 1-1-2025 đến ngày 7-7-2025, số tiền Trần Tuấn Kiệt hưởng lợi bất chính từ việc buôn bán khí cười hơn 100 tỉ đồng.

Để né tránh cơ quan chức năng, nhóm của Kiệt sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin mã hóa để giao dịch. Tiền thanh toán được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người thân, nhân viên nhằm che giấu nguồn gốc.

Trong số những người bị bắt có những người trong nhóm của Kiệt. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp các kho chứa và nơi ở của các bị can, Cơ quan CSĐT thu giữ 1.563 bình kim loại chứa khí N₂O, ba kho bồn lớn dung tích khoảng 30 tấn, 12 xe ô tô, năm xe máy... Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ số tiền mặt đặc biệt lớn lên đến hàng chục tỉ đồng cùng nhiều sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan.

Nhóm này đã mua bán khí cười trong thời gian dài, thu số tiền lớn. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT xác định các cơ sở kinh doanh, quán bar đã mua khí N₂O từ Kiệt để bán cho khách sử dụng ngay tại chỗ nhằm thu lợi, bất chấp tác hại đến sức khỏe người dùng. Ngoài Kiệt, các bị can khác giữ vai trò quản lý kho, kế toán, tài xế và trung gian vận chuyển cũng đã bị xử lý.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.