Từ việc đăng tin cho thuê nhà, người phụ nữ mất 7,4 tỉ vì đầu tư vàng 06/01/2026 18:04

(PLO)- Từ việc đăng tin cho thuê nhà, một người phụ nữ tại TP.HCM đã bị nhóm lừa đảo dẫn dụ đầu tư vàng, tiền điện tử trên web giả mạo để chiếm đoạt 7,4 tỉ đồng.

Ngày 6-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Bá Huy (53 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Mất hơn 7,4 tỉ đồng vì tin lời "chuyên gia" trên mạng

Theo tài liệu điều tra, vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị LTD (48 tuổi, trú phường An Nhơn, quận Gò Vấp cũ). Tháng 8-2025, chị D đăng tin cho thuê nhà trên mạng thì nhận được liên lạc của một người đàn ông lạ qua mạng xã hội.

Quá trình trò chuyện, người này thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, công việc thành đạt để tạo lòng tin, xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Vấn để điều tra. Ảnh: CA

Đến đầu tháng 9-2025, người này giới thiệu chị D truy cập website “starslatme.com”, quảng cáo đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia với lợi nhuận "khủng". Để làm tin, người này đưa tài khoản cá nhân cho chị D thao tác thử. Khi thấy tài khoản phát sinh lợi nhuận, chị D tin tưởng và tự lập tài khoản riêng để đầu tư theo hướng dẫn của bộ phận “chăm sóc khách hàng”.

Chỉ trong vòng một tháng, chị D đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Đáng chú ý, các tài khoản này đều đứng tên cá nhân hoặc doanh nghiệp không hề liên quan đến chị. Tổng số tiền chị D đã chuyển lên đến hơn 7,4 tỉ đồng.

Để duy trì sự tin tưởng, nhóm lừa đảo từng chuyển trả lại cho chị D một khoản tiền nhỏ gọi là "lãi" để nạn nhân tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến khi tài khoản trên hệ thống hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị D thực hiện lệnh rút tiền thì bị thông báo tài khoản bị “đóng băng”.

Nhóm này yêu cầu chị phải nộp thêm 10% lợi nhuận làm phí xác minh mới được mở khóa. Nhận ra mình bị lừa, chị D đến Công an phường An Nhơn trình báo.

Bắt hai người dàn dựng kịch bản lừa đảo

Vào cuộc điều tra, PC02 xác định Nguyễn Đình Vấn là người trực tiếp liên quan đến hoạt động chuyển và nhận tiền trong đường dây này. Tại cơ quan công an, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy môi giới, tổ chức cho vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các tổ chức tội phạm tại khu vực Bavet. Vấn và Huy chính là những người đã cùng dàn dựng kịch bản để lừa đảo chị D.

Tại Campuchia, Vấn dùng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện lệnh chuyển tiền theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu người nước ngoài.

Dù biết đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vấn vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công. Thậm chí, trong thời gian ở nước ngoài, Vấn và Huy còn bàn bạc để “khóa” một số tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền trước khi nhóm người nước ngoài phát hiện. Khi về Việt Nam, Vấn tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Cao Bá Huy đóng vai trò tổ chức, môi giới đưa người trốn sang Campuchia để đầu quân cho các tổ chức tội phạm nhằm hưởng hoa hồng hằng tháng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời đầu tư tiền điện tử trên các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua mạng, không cung cấp mã OTP hay thông tin cá nhân.