Từ việc đăng tin cho thuê nhà, người phụ nữ mất 7,4 tỉ vì đầu tư vàng

Ngày 6-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Bá Huy (53 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Mất hơn 7,4 tỉ đồng vì tin lời "chuyên gia" trên mạng
Theo tài liệu điều tra, vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị LTD (48 tuổi, trú phường An Nhơn, quận Gò Vấp cũ). Tháng 8-2025, chị D đăng tin cho thuê nhà trên mạng thì nhận được liên lạc của một người đàn ông lạ qua mạng xã hội.
Quá trình trò chuyện, người này thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, công việc thành đạt để tạo lòng tin, xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.
Đến đầu tháng 9-2025, người này giới thiệu chị D truy cập website “starslatme.com”, quảng cáo đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia với lợi nhuận "khủng". Để làm tin, người này đưa tài khoản cá nhân cho chị D thao tác thử. Khi thấy tài khoản phát sinh lợi nhuận, chị D tin tưởng và tự lập tài khoản riêng để đầu tư theo hướng dẫn của bộ phận “chăm sóc khách hàng”.
Chỉ trong vòng một tháng, chị D đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Đáng chú ý, các tài khoản này đều đứng tên cá nhân hoặc doanh nghiệp không hề liên quan đến chị. Tổng số tiền chị D đã chuyển lên đến hơn 7,4 tỉ đồng.
Để duy trì sự tin tưởng, nhóm lừa đảo từng chuyển trả lại cho chị D một khoản tiền nhỏ gọi là "lãi" để nạn nhân tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến khi tài khoản trên hệ thống hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị D thực hiện lệnh rút tiền thì bị thông báo tài khoản bị “đóng băng”.
Nhóm này yêu cầu chị phải nộp thêm 10% lợi nhuận làm phí xác minh mới được mở khóa. Nhận ra mình bị lừa, chị D đến Công an phường An Nhơn trình báo.
Bắt hai người dàn dựng kịch bản lừa đảo
Vào cuộc điều tra, PC02 xác định Nguyễn Đình Vấn là người trực tiếp liên quan đến hoạt động chuyển và nhận tiền trong đường dây này. Tại cơ quan công an, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy môi giới, tổ chức cho vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các tổ chức tội phạm tại khu vực Bavet. Vấn và Huy chính là những người đã cùng dàn dựng kịch bản để lừa đảo chị D.
Tại Campuchia, Vấn dùng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện lệnh chuyển tiền theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu người nước ngoài.
Dù biết đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vấn vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công. Thậm chí, trong thời gian ở nước ngoài, Vấn và Huy còn bàn bạc để “khóa” một số tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền trước khi nhóm người nước ngoài phát hiện. Khi về Việt Nam, Vấn tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền tiêu xài cá nhân.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Cao Bá Huy đóng vai trò tổ chức, môi giới đưa người trốn sang Campuchia để đầu quân cho các tổ chức tội phạm nhằm hưởng hoa hồng hằng tháng.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời đầu tư tiền điện tử trên các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua mạng, không cung cấp mã OTP hay thông tin cá nhân.
Công an thành phố TP.HCM nghiêm khắc cảnh báo và yêu cầu các cá nhân đang, đã hoặc có ý định tham gia các hoạt động tiếp tay cho tội phạm, đặc biệt là các đường dây hoạt động tại nước ngoài, nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời chấm dứt.
Đối với những người đang tham gia hoặc tiếp tay cho các đường dây tội phạm tại Campuchia và các quốc gia lân cận: Cần ngay lập tức dừng mọi hành vi vi phạm, chủ động trở về Việt Nam, liên hệ cơ quan công an để trình báo, tố giác và khai nhận đầy đủ vai trò, hành vi liên quan, nhằm được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.
Đối với những người đang có ý định xuất cảnh để tham gia các hoạt động làm việc trái phép, cần nhận thức rõ bản chất lừa đảo, cưỡng bức lao động, ép buộc phạm tội của các tổ chức này; tuyệt đối không xuất cảnh theo các lời mời chào, dụ dỗ.
Đối với các đối tượng làm trung gian môi giới, tuyển người, giới thiệu việc làm, hoặc tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử, cần ngay lập tức chấm dứt hành vi, bởi đây là hành vi tiếp tay trực tiếp cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
Trường hợp đã “lỡ” mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng cho các đối tượng xấu sử dụng vào hoạt động phạm tội, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa, phong tỏa, hủy tài khoản, đồng thời đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Người dân không nhẹ dạ, cả tin trước các lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, “không cần trình độ”, “xuất ngoại thu nhập lớn”.
Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đường dây tổ chức, môi giới, tiếp tay cho tội phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.