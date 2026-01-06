Camera ghi cảnh nam thanh niên tự té ngã văng trúng xe tải, tử vong 06/01/2026 12:54

(PLO)- Camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên té ngã trên đường Lê Thị Hà, xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM rồi văng vào xe tải, tử vong.

Ngày 6-1, Công an xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, tối 5-1, nam thanh niên 21 tuổi điều khiển xe máy biển số TP.HCM lưu thông trên đường Lê Thị Hà theo hướng về ngã ba Bùi Môn. Khi cách giao lộ với đường Tân Xuân 1 vài mét, người này bất ngờ té ngã không rõ nguyên nhân. Đúng lúc này, một xe tải chạy hướng ngược lại đã va trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Ảnh: Hữu Tâm

Nhận được thông tin, Công an xã Hóc Môn nhanh chóng phối hợp với các đơn vị Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Hình ảnh từ camera an ghi nhận lại vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Theo người dân, nạn nhân ở gần hiện trường. Hình ảnh từ camera an ninh gần đó cho thấy nam thanh niên tự té ngã xuống đường, lăn nhiều vòng trúng vào xe tải. Sau khoảng hai giờ, hiện trường cơ bản được cơ quan chức năng giải quyết xong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.