Phạt 180 triệu, buộc tiêu hủy hơn 10 tấn hàng ở công ty kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc 05/01/2026 13:58

(PLO)- Công ty CPF ở TP.HCM bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đang quyết liệt thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026.

Trọng tâm của đợt ra quân là kiểm tra diện rộng, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Buộc tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh

Trước đó, Công an TP.HCM cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ CPF (trụ sở tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM; địa chỉ cũ là phường Hiệp Thành, quận 12).

Công an TP.HCM kiểm tra nhiều kho hàng đông lạnh của các công ty kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Ảnh: CA

Công ty này đã thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Địa điểm vi phạm tại chi nhánh của công ty ở đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cũ).

Trước đó, PC03 kiểm tra, phát hiện tại kho đông lạnh của công ty đang kinh doanh 10.605 kg thịt động vật, thủy sản, hải sản các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là hơn 293 triệu đồng.

Cơ quan chức năng buộc tiêu hủy số hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CA

Với sai phạm nêu trên, Công an TP.HCM quyết định xử phạt Công ty CPF số tiền 180 triệu đồng. Đáng chú ý, ngoài việc nộp phạt hành chính, công ty còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm.

Danh mục thực phẩm bị tiêu hủy bao gồm nhiều loại thực phẩm đông lạnh như cánh gà (hơn 1,6 tấn), đầu cá hồi, râu mực, mực ống, vẹm nửa mảnh (1,85 tấn), trâu cuộn, bao tử heo, sụn gà và đặc biệt là hơn 2 tấn sò nước cùng một lượng lớn bào ngư các loại.

Khách hàng phản ánh mua phải thực phẩm "bốc mùi"

Trước đó, phản ánh với PLO, anh NK (ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cho biết đã đặt mua cá khoai đông lạnh của Công ty CPF thì được giao hàng có mùi nặng, không thể nấu ăn.

Anh NK cho biết đặt mua số cá này vào ngày 26-12-2025 để sử dụng dịp Tết. Tuy nhiên khi rã đông, cá chảy nước, có mùi hôi nên phải bỏ đi.

Tương tự, chị NN (ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) cũng đặt mua cá khoai đông lạnh của Công ty CPF cùng ngày với anh NK. Khi mang ra chế biến, cá bốc mùi không chịu được.

Người nhà chị NN đã phản ánh đến phía công ty nhưng không được phản hồi, xử lý ngay nên gia đình đã bỏ toàn bộ cá khoai vào thùng rác.

Theo người dân phản ánh, cá khoai đông lạnh có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi. Ảnh: NDCC

Sau khi gia đình chị NN nhắn tin, gửi clip, hình ảnh nhiều lần thì phía công ty cho rằng cá khoai không có dấu hiệu hư hỏng và yêu cầu gia đình phải cấp đông cá lại rồi đưa xuống công ty để thu hồi, kiểm tra nếu muốn phản ánh.

Bức xúc, gia đình chị NN đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để cảnh báo người dân tránh lâm vào trường hợp của mình.

Trao đổi với PV, đại diện công ty lý giải: "Cá khoai như khách gửi hình ảnh qua là tôi coi thấy vẫn còn tươi, không có mùi gì hết. Cần thu hồi lại kiểm tra xem mùi như thế nào... vì mỗi người một khứu giác".

Với trường hợp nhiều khách hàng cùng phản ánh về một nội dung, người này cho rằng khi doanh nghiệp nhập số lượng lớn hàng tấn thì có thể bị một, hai trường hợp bên nguồn người ta độn vào nên cá bị ươn.

Đại diện công ty cho biết phương án là thu hồi và trả về bên nguồn hàng để kiểm tra rồi có cách xử lý sau.