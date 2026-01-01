TP.HCM: Cháy lớn ở showroom ô tô trên đường Trần Quang Đạo 01/01/2026 21:29

(PLO)- Lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn bên trong showroom ô tô trên đường Lê Quang Đạo, TP.HCM, vào ngày đầu năm 2026.

Đến hơn 19 giờ ngày 1-1-2026, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã cơ bản khống chế được ngọn lửa bên trong showroom ô tô nằm trên đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 cũ.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân sống gần địa chỉ 43-7A đường Lê Quang Đạo bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ phía showroom ô tô rộng khoảng 500 m2.

Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện ngọn lửa đã bùng lên dữ dội bên trong showroom ô tô và nhanh chóng lan rộng.

Đám cháy bùng lên từ bên trong kho phụ tùng ô tô. Ảnh: Hữu Tâm

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ triển khai nhiều mũi tiếp cận, phun nước ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ghi nhận tại hiện trường, do showroom ô tô chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao kèm khói đen kịt. Nhiều người gần hiện trường đã cố gắng di dời các đồ đạc, ô tô ra khỏi khu vực cháy.

Đến hơn 19 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. Ảnh hưởng từ vụ cháy khiến giao thông trên đường Lê Quang Đạo ùn ứ.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM tiếp cận khống chế đám cháy. Ảnh: Hữu Tâm

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại cụ thể từ vụ cháy.

Trước đó, vào trưa cùng ngày xảy ra vụ cháy từ bãi rác ở một xưởng gỗ trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn.. May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người và đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng dập tắt.