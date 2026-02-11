Xả súng kinh hoàng tại trường trung học ở Canada, 10 người chết 20 người bị thương 11/02/2026 09:47

(PLO)- Cảnh sát Canada cho biết 10 người thiệt mạng - bao gồm nghi phạm - và 20 người bị thương sau vụ xả súng tại một trường trung học ở đông bắc bang British Columbia (Canada).

Cảnh sát Canada cho biết có 10 người đã thiệt mạng, bao gồm 1 nghi phạm, và 20 người bị thương (có 2 người bị thương nặng) sau vụ xả súng tại Trường Trung học Tumbler Ridge ở đông bắc bang British Columbia (Canada) vào chiều 10-2 (giờ địa phương), đài CTV đưa tin.

Đội Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) tại Tumbler Ridge cho biết đã nhận được tin báo về 1 vụ nổ súng trong trường vào khoảng 13 giờ 20 phút chiều 10-2.

“Trong phản ứng ban đầu trước vụ nổ súng, cảnh sát đã vào trường để xác định và xử lý mối đe dọa. Trong quá trình tìm kiếm, các sĩ quan phát hiện nhiều nạn nhân. Một người được cho là tay súng cũng được tìm thấy đã tử vong với vết thương dường như do tự gây ra” - theo tuyên bố của cảnh sát.

Trường trung học Tumbler Ridge ngày 10-2. Ảnh: TumblerRidgeLines/Facebook

6 người khác được phát hiện đã tử vong bên trong trường, 1 nạn nhân qua đời trên đường đến bệnh viện. 2 nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong một căn nhà mà cảnh sát tin rằng có liên quan vụ việc.

Có 2 người được trực thăng đưa khỏi trường trong tình trạng bị thương nặng, theo cảnh sát.

“Tất cả học sinh và nhân viên còn lại đã được sơ tán an toàn. Cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ với ban quản lý học khu để hỗ trợ quá trình đoàn tụ gia đình một cách có tổ chức” - tuyên bố cho biết thêm.

Cảnh báo khẩn cấp kêu gọi người dân ở yên trong nhà đã được dỡ bỏ ngay sau 17 giờ 45 phút. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu về nghi phạm nào khác hoặc mối đe dọa đang tiếp diễn đối với cộng đồng.