Mổ khẩn cấp cứu thai khi sản phụ bị trúng đạn xả súng ở Ecuador 02/01/2026 10:14

(PLO)- Sản phụ đã không qua khỏi sau khi bị trúng đạn trong một vụ xả súng ngay đêm giao thừa, may mắn em bé đã được cứu sống khi các bác sĩ khẩn cấp mổ lấy thai.

Giới chức Ecuador hôm 1-1 xác nhận một sản phụ 28 tuổi đã trở thành nạn nhân thứ bảy trong vụ xả súng đêm giao thừa ở TP Manta ở miền đông nước này, may mắn em bé trong bụng mẹ được cứu sống, theo tờ El Universo (Ecuador).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút tối 31-12-2025 (giờ địa phương, tức 10 giờ 45 phút sáng 1-1-2026 theo giờ Việt Nam), khi các đối tượng chưa xác định xông vào một ngôi nhà ở khu phố Nueva Esperanza (phường Eloy Alfaro, TP Manta) và xả súng bừa bãi vào những người đang tụ họp đón giao thừa trong nhà.

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng ngay đêm giao thừa ở Nueva Esperanza (phường Eloy Alfaro, TP Manta, Ecuador). Ảnh: El Universo

Các nhân chứng cho biết cảnh sát có mặt ở hiện trường khoảng 15 phút sau khi vụ nổ súng xảy ra. Trong thời gian đó, người nhà và hàng xóm đã giúp đỡ những người bị thương, đưa một số người tới các trung tâm y tế bằng xe riêng.

Theo thông tin ban đầu, 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ xả súng. Các nguồn tin địa phương lúc đó cho biết ít nhất một phụ nữ mang thai, một bé gái và một thiếu niên đã được chuyển tới bệnh viện, có người trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 1-1-2026 (giờ địa phương), người nhà của sản phụ trên cho biết cô đã không qua khỏi. Các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp và cứu sống được em bé.

Giới tính của bé và thời gian thai kỳ của người mẹ chưa được tiết lộ. Theo báo cáo ban đầu, em bé đang trong tình trạng ổn định.

Theo tờ El Diario (Ecuador), người phụ nữ 28 tuổi này trở thành nạn nhân đầu tiên được ghi nhận thiệt mạng do bạo lực ở Manta trong năm 2026. Còn con của cô trở thành một trong những đứa trẻ đầu tiên chào đời tại thành phố này trong năm 2026.

Chiều 1-1, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Manta - Đại tá Carlos Rivadeneira cho biết cảnh sát nhận định vụ tấn công ở Nueva Esperanza là do tranh giành lãnh thổ giữa các băng nhóm tội phạm.

Tuy nhiên, ông Rivadeneira lưu ý rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục theo nhiều hướng khác nhau. Cảnh sát tuyên bố sẽ cung cấp thêm thông tin khi cuộc điều tra có tiến triển.

Điều tra tại hiện trường cho thấy các đối tượng đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.