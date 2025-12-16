Nga xác nhận có công dân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Úc 16/12/2025 05:24

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận có công dân Nga thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu nhằm vào người Do thái tại bãi biển Bondi (Úc).

Ngày 15-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận có công dân Nga thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại bãi biển Bondi ở TP Sydney (bang New South Wales, Úc), theo đài RT.

Vụ tấn công do hai nghi phạm thực hiện hôm 14-12 đã khiến 15 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Một nghi phạm bị bắn chết.

Ngày 15-12, nhiều người đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở TP Sydney (bang New South Wales, Úc). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các tay súng, được cho là đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), đã nhắm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah do cộng đồng Do Thái địa phương tổ chức.

Bà Zakharova cho biết rằng trong số thương vong có công dân Nga, một số đang thường trú tại Úc, song không nêu rõ số lượng nạn nhân người Nga cũng như danh tính của họ.

“Chúng tôi kiên định ủng hộ cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cùng chung tay đối phó sự man rợ này. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công khủng bố này” - bà Zakharova tuyên bố.

Trước đó Pháp cũng cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có công dân mình, song không nêu số lượng và danh tính.

Cảnh sát Úc đã xác định các nghi phạm đứng sau vụ xả súng là ông Sajid Akram và con trai ông này là Naveed Akram, đồng thời coi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Nhà chức trách đã thu giữ các thiết bị nổ tự chế từ một chiếc xe có liên quan những kẻ tấn công. Nghi phạm lớn tuổi đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát, trong khi người còn lại bị bắt trong tình trạng nguy kịch.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng cặp cha con này đã tuyên thệ trung thành với IS trước khi tiến hành vụ tấn công. Lá cờ đen của tổ chức khủng bố được cho là đã được tìm thấy trong chiếc xe của các nghi phạm.

Ngày 15-12, Úc cam kết siết chặt luật kiểm soát súng khi bắt đầu để tang các nạn nhân của vụ xả súng, theo hãng tin Reuters.

“Những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm qua là một hành vi ác độc thuần túy, một hành vi bài Do Thái, một hành vi khủng bố” - Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với báo giới sau khi đặt hoa tại bãi biển Bondi.

Ông Albanese cho biết nội các của ông đã nhất trí tăng cường luật kiểm soát súng và thúc đẩy xây dựng một cơ sở đăng ký vũ khí toàn quốc, nhằm xử lý các vấn đề như số lượng vũ khí được phép theo giấy phép và thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Ngày qua, nhiều người đã đến bãi biển để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công. Bãi biển được phủ cờ Israel và cờ Úc với cảnh sát và lực lượng an ninh tư nhân của cộng đồng Do Thái tuần tra xung quanh.