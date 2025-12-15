Syria bắt 5 nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng 15/12/2025 06:03

(PLO)- Syria đã bắt 5 người bị tình nghi có liên quan vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại TP Palmyra, miền trung Syria hôm 13-12.

Ngày 14-12, Syria đã bắt 5 người bị tình nghi có liên quan vụ nổ súng nhằm vào binh sĩ Mỹ và Syria tại TP Palmyra, miền trung Syria hôm 13-12, hãng Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Syria.

2 binh sĩ Lục quân Mỹ và 1 phiên dịch dân sự đã thiệt mạng khi một kẻ tấn công nhắm vào đoàn xe của lực lượng Mỹ và Syria. Người này sau đó đã bị bắn chết.

Bộ Nội vụ Syria mô tả kẻ tấn công là một thành viên của lực lượng an ninh Syria, bị nghi ngờ có cảm tình với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

TP Palmyra (miền trung Syria). Ảnh: THE WASHINGTON POST

Syria đã hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu chống IS, đạt được một thỏa thuận vào tháng trước khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa thăm Nhà Trắng.

Bộ Nội vụ Syria cho biết các đơn vị của bộ này tại Palmyra đã tiến hành một chiến dịch phối hợp với “các lực lượng liên minh quốc tế”, dẫn đến việc bắt 5 nghi phạm, “những người ngay lập tức được chuyển đi thẩm vấn”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trao đổi qua điện thoại về vụ tấn công với Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani hôm 14-12. Ông Shibani “đã gửi lời chia buồn và tái khẳng định cam kết của chính phủ Syria trong việc làm suy yếu và tiêu diệt mối đe dọa chung” IS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết.

Bộ Nội vụ Syria cho hay đã đánh giá kẻ tấn công chỉ vài ngày trước vụ việc và kết luận rằng người này có thể mang quan điểm cực đoan. Quyết định về tương lai của người này vẫn đang được xem xét.

Ngày 13-12, ngay khi nhận được tin báo về vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra phản ứng cứng rắn rằng Mỹ “sẽ trả đũa”.

Trong những tháng gần đây, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ tại Syria nhằm vào các đối tượng bị nghi ngờ thuộc IS, thường có sự tham gia của lực lượng an ninh Syria.

Tháng trước, Syria cũng tiến hành một chiến dịch trên toàn quốc, bắt hơn 70 người bị cáo buộc có liên hệ với tổ chức này.

Mỹ hiện triển khai binh sĩ tại đông bắc Syria trong khuôn khổ nỗ lực kéo dài hơn một thập niên nhằm chống lại IS, lực lượng từng kiểm soát những vùng rộng lớn của Syria và Iraq trong giai đoạn 2014-2019.