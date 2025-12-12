Súng vẫn nổ ở biên giới Campuchia-Thái Lan, Mỹ đã gọi điện phía Bangkok 12/12/2025 16:53

(PLO)- Giao tranh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vẫn chưa chấm dứt, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực ngoại giao hòa giải giữa hai nước Đông Nam Á.

Tính đến chiều 12-12, tình hình giao tranh dọc tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan vẫn diễn biến căng thẳng.

Giao tranh vẫn chưa dứt

Cập nhật đến chiều 12-12, tại khu vực biên giới thuộc các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey và Banteay Meanchey, lực lượng quân đội Campuchia và Thái Lan vẫn đang giao tranh. Phía Campuchia tố quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Campuchia, sử dụng cả máy bay ném bom và máy bay không người lái (UAV).

Tại tỉnh Oddar Meanchey, trên các mặt trận Prasat Ta Moan, Takrabey và Thmar Daun, binh sĩ Thái Lan đã liên tục nổ súng từ 6 giờ sáng cùng ngày, theo tờ Khmer Times.

Tại hướng Preah Vihear, các khu vực Phnom Khak, An Ses và Choam Te cũng ghi nhận tình trạng pháo kích. Đáng chú ý, tại tỉnh Banteay Meanchey (khu vực Preah Vihear, làng Prey Chan và Boeung Trakuan), Phnom Penh cho hay binh sĩ Thái Lan cũng đang nã pháo và tăng cường thêm lực lượng bộ binh.

Người dân Campuchia tại các điểm sơ tán tạm thời khi giao tranh biên giới bùng phát. Ảnh: KHMER TIMES

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Campuchia công bố số liệu thương vong dân sự ghi nhận từ 18 giờ ngày 11-12 đến 7 giờ sáng 12-12. Có thêm hai người bị thương tại Banteay Meanchey, gồm một phụ nữ 60 tuổi và một trẻ em. Như vậy tính từ ngày 7-12 đến sáng 12-12, tổng cộng 11 dân thường thiệt mạng và 76 người bị thương; phần lớn đang được điều trị. Số người phải sơ tán đã tăng lên 81.381 hộ, tương đương 274.403 người, tăng gần 9.000 người chỉ trong một ngày.

Phần mình, lực lượng Thái Lan tuyên bố giữ vững một số khu vực biên giới, trong khi gặp kháng cự dữ dội ở nơi khác, theo tờ Nation Thailand.

Ngày 12-12, Đại tá Richcha Suksuwanon, Phó phát ngôn viên Lục quân Thái Lan, nói rằng quân đội Thái đã kiểm soát hoàn toàn Ban Nong Ya Kaeo thuộc huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo.

Tuy nhiên, tại Ban Khlong Phaeng ở huyện Ta Phraya, Bangkok tố cáo lực lượng Campuchia đã phản kích mạnh bằng pháo phản lực BM-21, làm nhiều quân nhân Thái bị thương và buộc đơn vị phải rút chiến thuật.

Quân đội Thái Lan hiện kiểm soát một phần các điểm Chong An Ma (tỉnh Ubon Ratchathani), Chong Khana (tỉnh Surin) và Prasat Ta Kwai (tỉnh Buri Ram). Địa hình hiểm trở khiến chiến dịch tiến chậm, dù nhiều vị trí đối phương đã bị phá hủy, theo quân đội Thái Lan.

Trong báo cáo sáng 12-12, Trung tâm Tác chiến Quân khu 2 nói rằng Campuchia duy trì lực lượng dọc biên giới, sử dụng súng trường tấn công, vũ khí bộ binh tầm xa, pháo binh, cối và UAV trinh sát. Một số thời điểm, họ dùng hỏa lực gián tiếp tấn công các vị trí Thái Lan. Báo cáo cũng ghi nhận dấu hiệu tăng cường khí tài, luân chuyển đơn vị và siết chặt chốt gác ban đêm.

Phía Thái Lan vẫn giữ các vị trí phòng thủ tiền phương và đáp trả bằng pháo binh khi cần thiết, đồng thời dùng hệ thống giám sát và UAV xác định vị trí đối phương. Một số vụ đấu súng nhỏ lẻ xảy ra nhưng không có thương vong nghiêm trọng phía Thái. Tại bốn tỉnh Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin và Buri Ram, tổng cộng 55 điểm trúng đạn đã được ghi nhận từ khi giao tranh bùng phát, làm hư hại 13 căn nhà.

Tiếp tục nỗ lực ngoại giao

Giới phân tích cho rằng cần có sự phối hợp can dự của quốc tế mới có thể chặn đà leo thang giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Theo Nation Thailand, Thái Lan đang tìm kiếm sự ủng hộ về mặt ngoại giao từ Mỹ trong bối cảnh xung đột biên giới với Campuchia đang có dấu hiệu leo thang.

Ông Nikorndej Balangkura, Vụ trưởng Vụ Thông tin kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, xác nhận Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào lúc 11 giờ trưa 12-12.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NATION THAILAND

Cuộc trao đổi tập trung cụ thể vào tình hình bất ổn dọc tuyến biên giới Thái Lan - Campuchia, đồng thời đóng vai trò là bước tham vấn chuẩn bị cho cuộc điện đàm quan trọng giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào 21 giờ tối 12-12 (theo giờ Thái Lan).

Trong cuộc thảo luận, Bộ trưởng Sihasak đã thông báo chi tiết về những diễn biến mới nhất, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tính chất lặp đi lặp lại và cường độ ngày càng gia tăng của các đợt tấn công từ phía Campuchia. Người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan tái khẳng định cam kết của Bangkok đối với hòa bình và việc giải quyết xung đột bằng các phương thức hòa bình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng: "Hòa bình bền vững phải xuất phát từ hành động và cam kết thực chất".

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã lắng nghe và bày tỏ sự thấu hiểu đối với lập trường của Thái Lan. Ông Rubio tái khẳng định thiện chí của Washington trong việc hỗ trợ Thái Lan và thúc đẩy hòa bình một cách mang tính xây dựng để đạt được mục tiêu này.

Trước đó, ông Trump cũng cho biết rằng ngoài Thái Lan, ông dự kiến sẽ điện đàm với lãnh đạo Campuchia để yêu cầu chấm dứt các cuộc đụng độ. Đến thời điểm này chưa có cập nhật từ phía Phnom Penh về vấn đề này.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 11-12, phái đoàn thường trực Campuchia tại Liên Hợp Quốc ở New York đã đề nghị Hội đồng Bảo an yêu cầu Thái Lan lập tức chấm dứt các hành động tấn công vũ trang nhằm vào Campuchia, theo Khmer Times.

Trong công hàm gửi Hội đồng Bảo an (HĐBA), ông Keo Chhea - Đại diện thường trực của Campuchia tại Liên Hợp Quốc ở New York - đề nghị cơ quan này có hành động dứt khoát trước loạt vụ tấn công vũ trang của Thái Lan tiến hành nhằm vào Campuchia từ ngày 7-12 đến nay.

Ông Keo Chhea kêu gọi HĐBA lên án và yêu cầu phía Bangkok ngưng lập tức mọi hành động quân sự ở biên giới.

Ông Keo Chhea cũng đề nghị HĐBA “cử một phái bộ độc lập của Liên Hợp Quốc đến xác minh tình hình thực tế, điều tra các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Thái Lan và xác định trách nhiệm của nước này đối với thương vong dân sự cùng thiệt hại vật chất”.