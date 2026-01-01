7 thiếu niên rượt đuổi, ném chai bia náo loạn sau Bệnh viện Chợ Rẫy bị triệu tập 01/01/2026 07:03

(PLO)- Công an phường Chợ Lớn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa làm việc với bảy thiếu niên rượt đuổi, ném chai bia gây mất an ninh trật tự.

Ngày 1-6, Công an phường Chợ Lớn, TP.HCM đang lập hồ sơ, làm việc với nhóm thiếu niên có hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Chợ Lớn phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin và clip về một nhóm người rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự "sau lưng bệnh viện Chợ Rẫy, đường Phạm Hữu Chí".

Công an triệu tập, làm việc với nhóm thiếu niên có hành vi gây mất an ninh trật tự. Ảnh: CA

Theo đoạn clip, có nhóm thiếu niên đi trên ba xe máy rượt đuổi một ai đó ở góc giao lộ. Nhóm này mang theo một thùng bia và ném các chai thủy tinh vào góc đường khiến khu vực náo loạn trong đêm.

Thông tin này thu hút sự quan tâm và bình luận của đông đảo người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang dư luận.

Trước đó, nhóm này rượt đuổi và ném chai bia vào góc đường Phạm Hữu Chí – Triệu Quang Phục. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chợ Lớn đã khẩn trương tổ chức xác minh. Qua đó xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 30-12-2025 tại khu vực giao lộ Phạm Hữu Chí – Triệu Quang Phục, thuộc địa bàn phường Chợ Lớn.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều người tham gia, Công an phường đã kịp thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Với tinh thần quyết liệt, không để phát sinh điểm nóng, trong cùng ngày 30-12-2025, lực lượng Công an đã mời bảy người có liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc. Qua xác minh, những người này đều chưa đủ 18 tuổi, trong đó người lớn nhất 15 tuổi (sinh năm 2010), nhỏ nhất 13 tuổi (sinh năm 2012).

Bước đầu đấu tranh, nhóm thanh thiếu niên này đã thừa nhận hành vi gây mất an ninh, trật tự công cộng tại khu vực giao lộ trên. Hiện Công an phường Chợ Lớn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình, nhà trường để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục.

Qua vụ việc, Công an phường Chợ Lớn khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, cơ quan chức năng lưu ý việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần bảo đảm tính chính xác, tránh gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị lực lượng Công an kiên quyết phát hiện và xử lý kịp thời.