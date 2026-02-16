Bắt tạm giam người đàn ông ở Hải Phòng đốt 2 ô tô 16/02/2026 12:30

(PLO)- Một người đàn ông đã đốt cửa chùa và thực hiện 2 vụ đốt ô tô tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Ngày 16-2, thông tin từ đặc khu Cát Hải, Công an TP Hải Phòng đã bắt tạm giam đối với Vũ Văn Tân, 37 tuổi, trú tại thôn Hòa Hy, đặc khu Cát Hải để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Vũ Văn Tân tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 15-2, Công an Đặc khu Cát Hải tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra 2 vụ cháy ô tô tại thôn Lục Độ và khu vực trước Đình làng Hòa Hy, Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Cùng ngày, tại chùa Sùng Khánh Gia Lộc (thôn Tiến Lộc, Đặc khu Cát Hải), một người đã sử dụng phao xốp áp vào cửa chính rồi châm lửa đốt, gây hư hỏng nghiêm trọng tài sản. Hậu quả, một cánh cửa bị cháy phần dưới, ba cánh còn lại bị ám khói, biến dạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an Đặc khu Cát Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, truy xét kẻ gây án.

1 trong 2 ô tô bị Vũ Văn Tân đốt cháy. Ảnh: ĐX

Đến 8 giờ 30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã triệu tập Vũ Văn Tân để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đốt 2 xe ô tô và cửa chùa Sùng Khánh Gia Lộc.