Người đàn ông đốt 3 xe máy để giải tỏa căng thẳng 20/08/2025 18:58

(PLO)- Người đàn ông khai để giải toả căng thẳng đã rút xăng của ba chiếc xe máy đang để ở bến ghe rồi bật lửa đốt.

Ngày 20-8, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Út (36 tuổi, trú xã Phước An) để tiếp tục điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 17-8, ông Văn Tiến Pháp, Trần Văn Kim và Nguyễn Văn Phương (cùng ngụ xã Phước An) để ba xe máy tại bến ghe thuộc ấp 2 rồi đi nhậu.

Huỳnh Văn Út đã thực hiện hành vi đốt ba xe máy. Ảnh: CA

Sau đó, ba người này khi quay trở lại lấy xe thì phát hiện ba mô tô đã bị cháy, hư hỏng toàn bộ nên đến Công an xã Phước An trình báo. Công an xã Phước An sau đó đã điều tra làm rõ.

Đến ngày 18-8, Công an xã Phước An đã xác định và bắt giữ Huỳnh Văn Út.

Qua làm việc, Út khai sau khi nhậu, trong lúc đang nằm võng tại khu vực bãi đất trống ở bến ghe đã nảy sinh ý định đốt ba chiếc xe máy để giải tỏa căng thẳng.

Ba chiếc xe máy bị đốt. Ảnh: CA

Lúc này, Út đã rút ống dẫn xăng của một trong ba xe máy rồi bật lửa đốt rồi về nhà.