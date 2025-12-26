TP.HCM diễn tập thực chiến bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu 26/12/2025 16:37

Chiều 26-12, Công an TP.HCM phối hợp với Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức lễ bế mạc chương trình Tập huấn và Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM năm 2025.

Nhằm phát hiện lỗ hổng hệ thống qua diễn tập

Sau năm ngày triển khai liên tục (từ ngày 22-12 đến 26-12-2025), chương trình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong việc nâng cao năng lực phòng thủ, ứng phó sự cố cho các hệ thống trọng yếu của Thành phố.

Công an TP.HCM phối hợp với Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức chương trình Tập huấn và Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM năm 2025. Ảnh: N. TÂN

Hoạt động diễn tập thực chiến quy tụ 40 chuyên gia, kỹ sư an toàn thông tin tham gia ở hai vai trò tấn công (Red Team) và phòng thủ (Blue Team). Các đội tấn công đã sử dụng nhiều kỹ thuật hiện đại, mô phỏng sát các kịch bản thực tế để phát hiện, khai thác những điểm yếu, lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống.

Ở chiều ngược lại, các đội phòng thủ duy trì giám sát liên tục, chủ động phát hiện sớm và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Kết quả này giúp đánh giá rõ mức độ hiệu quả của mô hình phòng thủ đa lớp và khả năng phối hợp liên ngành trong môi trường thực chiến.

Thượng tá Thân Thị Châu Dương, Phó Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. TÂN

Thượng tá Thân Thị Châu Dương, Phó Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết, kết quả đạt được phản ánh sự nỗ lực chung của chính quyền Thành phố và toàn bộ hệ thống chính trị. Những kết quả bước đầu này là nền tảng để Thành phố hoàn thiện phương án bảo vệ hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Hơn 1.200 nhân sự được đào tạo kỹ năng tác chiến mạng

Song song với diễn tập, chương trình còn tổ chức hai hoạt động đào tạo quy mô lớn. Cụ thể, gần 200 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM đã được tập huấn kỹ năng xử lý kịch bản tác chiến trên thao trường mô phỏng.

Thượng tá Thân Thị Châu Dương tặng hoa, chúc mừng đại diện các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: N. TÂN

Đặc biệt, chương trình cũng đào tạo nâng cao năng lực ứng cứu sự cố cho hơn 1.000 lãnh đạo, cán bộ, công chức không chuyên trách tại 168 địa phương. Hoạt động này được triển khai theo hình thức trực tiếp tại ba hội trường tập trung và trực tuyến đến các điểm cầu địa phương.

Theo Thượng tá Thân Thị Châu Dương, tinh thần trách nhiệm và sự tham gia nghiêm túc của các đội cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ an toàn thông tin ngày càng được nâng cao. Đây là cơ sở để Thành phố tăng cường đầu tư hạ tầng, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường số an toàn, bền vững.