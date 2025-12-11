Công an TP.HCM tăng cường Cảnh sát cơ động bảo vệ 6 cơ sở cai nghiện ma túy 11/12/2025 22:05

Chiều 11-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), Công an TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Đồng thời, hai đơn vị triển khai kế hoạch phối hợp trong dịp Lễ Giáng sinh 2025, Tết Dương lịch 2026 và Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Siết chặt, đảm bảo an ninh dịp lễ, Tết

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá đây là hoạt động quan trọng, thể hiện sự chủ động của các đơn vị trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh TP.HCM triển khai công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA

Theo Đại tá Nguyễn Thành Nguyên, Trưởng Phòng PK02, việc phối hợp chính quy, bài bản giữa hai đơn vị sẽ giúp thống nhất quy trình xử lý, nâng cao khả năng ứng trực và hiệu quả bảo đảm an ninh tại các cơ sở.

Đây là giải pháp giúp chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, phòng ngừa nguy cơ mất ổn định và kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro cho cán bộ chiến sĩ và học viên.

Theo Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng Phòng PC04, tình hình tại các cơ sở cai nghiện ma túy thời gian qua còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, tâm lý học viên thường biến động mạnh, dễ bị lôi kéo, kích động dẫn đến mất an ninh trật tự.

Thậm chí, có trường hợp người bên ngoài lợi dụng để tuồn chất cấm, ma túy vào cơ sở nếu không được giám sát chặt chẽ. Do đó, sự hỗ trợ từ Cảnh sát cơ động là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cơ sở này.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cho học viên cai nghiện ma túy

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi thực hiện Đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ LĐ-TB&XH sang Bộ Công an.

Phòng PC04 và Phòng PK02 ký kết ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh: CA

Từ ngày 1-3-2025, Công an TP.HCM tiếp nhận ba cơ sở cai nghiện ma túy. Đến ngày 1-7-2025, đơn vị tiếp quản toàn bộ 6 cơ sở sau khi sáp nhập địa giới hành chính giữa TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chỉ trong 9 tháng vận hành theo mô hình mới, từ ngày 1-3 đến 14-11-2025, các cơ sở đã tiếp nhận 6.798 học viên, người nghiện ma túy. Hiện nay, đơn vị đang tổ chức quản lý, cai nghiện thường xuyên cho 7.346 người (gồm 4.863 trường hợp cai nghiện bắt buộc, 1.466 trường hợp tự nguyện và 2.032 người đang làm thủ tục).

Các cơ sở đã tổ chức hơn 100.000 lượt hoạt động giáo dục, dạy văn hóa, kỹ năng sống; triển khai hơn 310.554 ngày công lao động trị liệu, tạo ra giá trị sản xuất hơn 6,7 tỉ đồng. Công tác tiếp nhận, quản lý an ninh ghi nhận hơn 37.000 lượt thăm gặp đảm bảo đúng quy định.

Đáng chú ý, Đội Tham mưu - Tổng hợp phối hợp các đoàn thể đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng các cơ sở cai nghiện ma túy”, gồm giải bóng đá, chương trình nghệ thuật... Đây là đơn vị công an đầu tiên trên cả nước tổ chức hoạt động quy mô lớn tại các cơ sở cai nghiện ma túy, thu hút hàng ngàn lượt học viên tham gia.