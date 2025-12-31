CSGT TP.HCM siết chặt tuần tra, kiểm soát giao thông dịp Tết Dương lịch 2025 31/12/2025 14:01

(PLO)- Trước nhu cầu đi lại, mua sắm, du lịch của người dân tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2025, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Ngày 31-12 là ngày làm việc cuối cùng của năm 2025 trước khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài bốn ngày (từ 1-1 đến hết 4-1-2026). Thời điểm này, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ, khu vực trung tâm TP.HCM thường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông và phức tạp về trật tự đô thị.

CSGT TP.HCM siết chặt tuần tra, kiểm soát giao thông dịp Tết Dương lịch 2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước tình hình đó, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã chủ động triển khai lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm TTATGT trước, trong và sau Tết Dương lịch 2025, với phương châm “Phân luồng trung tâm, an toàn cửa ngõ, văn minh đô thị”.

Theo Phòng CSGT, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường khu vực trung tâm TP, nơi diễn ra các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch.

Cùng với đó, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí để kịp thời cung cấp, cập nhật tình hình giao thông, giúp người dân chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển.

Phòng CSGT cũng phối hợp Sở Xây dựng rà soát các dự án hạ tầng đang thi công trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thu gọn vật tư, máy móc, thiết bị; bố trí người điều tiết giao thông tại khu vực thi công.

Đồng thời, phối hợp Cục CSGT và Công an các địa phương giáp ranh tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra vào TP, các tuyến đường dẫn vào cao tốc như TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ, đường thủy; tập trung tại khu vực trung tâm, chợ, trung tâm thương mại, khu vực cảng, sân bay Tân Sơn Nhất, các nhà ga metro, bến xe và những nơi tổ chức lễ hội, sự kiện chào đón năm mới.

CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý,... dịp ra quân Tết Dương lịch 2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người quy định, quá tải, quá khổ; dừng, đỗ xe, đón trả khách sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng cũng kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng; xe ba, bốn bánh tự chế, xe lôi, xe kéo mất an toàn giao thông; tăng cường xử phạt vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi dừng, đỗ xe sai quy định.

Ngoài ra, Phòng CSGT tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, lái xe ký cam kết không chở quá tải, quá số người; không đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật tham gia giao thông; không lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên trái quy định.

Phòng PC08 cho biết, với quyết tâm cao, đơn vị phấn đấu bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân trong dịp Tết Dương lịch 2025, đồng thời mong nhận được sự phối hợp, chấp hành của người dân để giao thông TP được thông suốt, an toàn.