Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Nhân viên nhấn chuông báo động, ném tiền vào sọt rác 20/01/2026 11:02

(PLO)- Khi hai kẻ cướp xông vào phòng giao dịch, các nhân viên ngân hàng đã nhanh tay nhấn chuông báo động và vứt các cọc tiền vào sọt rác để tránh bị tổn thất.

Ngày 20-1, theo ghi nhận của PLO, phòng giao dịch ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai hoạt động bình thường trở lại sau vụ cướp chiều 19-1.

Đại diện phòng giao dịch ngân hàng cho biết đơn vị đang cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan công an. Theo quy chế, chi nhánh không được phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo thông tin từ phía ngân hàng, sự việc không gây thiệt hại về người. Tài sản đã được mua bảo hiểm đầy đủ nên ngân hàng không bị tổn thất về tài chính.

Hình ảnh ghi lại thời điểm hai người đàn ông mặc trang phục Grab cướp tiền tại phòng giao dịch dịch ngân hàng

Một nhân viên phòng giao dịch kể lại: Khi hai người đàn ông lao vào phòng giao dịch, cầm hai vật màu đen nghi súng lục khống chế mọi người, một nhân viên đã nhanh tay nhấn nút báo động. Cùng lúc, một nhân viên khác ở tầng 2 nghe tín hiệu liền gọi điện báo công an.

Lúc sự việc xảy ra, một vài nhân viên đang thực hiện giao dịch đã nhanh tay ném các cọc tiền vào sọt rác. Hai kẻ cướp rất liều lĩnh, dù chuông báo động đã phát nhưng vẫn ngang nhiên lục lọi lấy tiền.

“Thời điểm đó mọi người rất hoảng sợ vì hai kẻ cướp manh động. Có người đã cầm ghế chắn trước người để tránh bị bắn”, nhân viên này chia sẻ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vẫn đang tổ chức lực lượng truy bắt hai nghi phạm. Công an tại 135 xã, phường trên địa bàn cũng được chỉ đạo tăng cường tuần tra để phát hiện, bắt giữ hai người này.

Sau khi cướp tiền, hai người đàn ông lái mô tô chạy ra quốc lộ 14, lưu thông hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Như PLO đưa tin, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin ban đầu về vụ cướp, số tiền bị lấy khoảng 1,8 tỉ đồng.

Diễn biến vụ việc: Khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, hai người đàn ông mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, lái mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter lao vào phòng giao dịch Trà Bá. Họ mang theo túi xách màu xanh, tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục để khống chế nhân viên.

Sự việc khiến các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi gây án, hai người này lái mô tô bỏ chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Theo camera ghi lại, hai người đàn ông cầm vật nghi súng ngắn, hô to: “Đứng yên không tao bắn”. Một người mang ba lô, mở từng hộc tủ lấy tiền ném ra sảnh để đồng bọn nhặt bỏ vào túi. Quá trình cướp diễn ra trong vòng 2 phút.