Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Số tiền bị cướp khoảng 1,8 tỉ đồng 20/01/2026 07:20

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai thông tin ban đầu, hai người đàn ông mặc trang phục Grab đã cướp ngân hàng, lấy đi số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng.

Ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại một phòng giao dịch ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo ngân hàng, số tiền bị cướp khoảng 1,8 tỉ đồng.

Hình ảnh hai người đàn ông cướp ngân hàng, điều khiển mô tô chạy thoát trên quốc lộ 14 hướng đi Đắk Lắk.

Diễn biến vụ việc: Khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, tại phòng giao dịch, có hai người đàn ông mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab. Hai người này đi mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) lao vào phòng giao dịch, trên tay cầm hai vật màu đen (nghi súng lục) khống chế các nhân viên ngân hàng.

Sự việc khiến các nhân viên trong phòng giao dịch hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi gây ra vụ cướp, hai người này lái mô tô bỏ chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được thông tin vụ cướp, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét nóng hai người đàn ông và thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân có thông tin liên quan hai người gây ra vụ cướp kịp thời thông báo ngay cho Thượng tá Đậu Công Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0966.791.268 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Như PLO đưa tin, hai người đàn ông gây ra vụ cướp có đặc điểm nhận dạng: một người khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Bắc, mặc quần màu đen, mặc áo khoác của hãng Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Người thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Nam, mặc quần màu xanh quân đội, mang giày vải màu xanh quân đội, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Lực lượng công an đang truy bắt hai người đàn ông gây ra vụ cướp.

Phương tiện được dùng thực hiện vụ cướp là mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen, biển kiểm soát 77G1 – 31312. Sau khi lấy tiền, hai người đàn ông lên mô tô chạy thoát trên quốc lộ 14 hướng đi Đắk Lắk.

Theo camera ghi lại, thời điểm diễn ra vụ cướp, hai người đàn ông cầm hai vật màu đen nghi là súng ngắn, hô to: “Đứng yên không tao bắn” rồi cả hai người này dùng súng đe doạ khống chế các nhân viên giao dịch. Các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Hai người đàn ông này ngang nhiên đi lại trong phòng giao dịch, đe dọa mọi người, thậm chí nhảy lên đi lại trên các bàn giao dịch. Một người đàn ông khác ra ngoài đe dọa, yêu cầu nhân viên bảo vệ phải vào trong ngân hàng, không được đi ra ngoài.

Hai người đàn ông gây ra vụ cướp ngân hàng.

Tiếp đó, một người đàn ông cầm súng, mang theo ba lô, đi mở từng hộc tủ lấy tiền ném ra ngoài sảnh để người ở ngoài nhặt gom lại cho vào ba lô. Quá trình cướp diễn ra trong vòng hai phút, rồi hai người này chạy ra ngoài, lái mô tô chạy dọc quốc lộ 14 hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.