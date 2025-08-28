TP.HCM: Công an phường Thủ Đức gắn nút ‘bí mật’ báo cướp ở tiệm vàng, ngân hàng 28/08/2025 20:07

(PLO)- Khi xảy ra sự cố hoặc bị tấn công, nhân viên ngân hàng, tiệm vàng ở phường Thủ Đức chỉ cần nhấn nút khẩn cấp, tín hiệu sẽ được truyền trực tiếp đến Công an để kịp thời ứng cứu.

Ngày 28-8, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM đã phối hợp với 17 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và sáu cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý triển khai mô hình “Chuông báo tội phạm và PCCC”.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có vũ trang, cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng, những loại tội phạm có xu hướng manh động, liều lĩnh.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Công an phường Thủ Đức, mô hình được triển khai trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp. Gần đây, nhiều vụ cướp tài sản tại ngân hàng, tiệm vàng xảy ra ở các địa phương, như vụ cướp tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng hôm 26-8, cho thấy mức độ nguy hiểm và táo bạo của các đối tượng.

Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Công an phường Thủ Đức, TP.HCM phát biểu tại buổi ký kết.

Mô hình hoạt động dựa trên cơ chế kết nối trực tiếp giữa hệ thống cảnh báo tại ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng với Công an phường.

Khi xảy ra sự cố, nhân viên chỉ cần kích hoạt nút báo động khẩn cấp được bố trí ở vị trí kín đáo. Tín hiệu SOS sẽ truyền ngay đến công an phường, kèm định vị chính xác vị trí để lực lượng chức năng kịp thời đến hiện trường.

Trung tá Nguyễn Hữu Hậu đề nghị các ngân hàng, cơ sở kim hoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an trong trao đổi thông tin, xử lý tình huống nghi vấn, đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống giám sát, nút báo động, kiểm soát ra vào để tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện sự cố.

Công an phường Thủ Đức, TP.HCM gắn nút ‘bí mật’ chống cướp ở nhiều nơi.

Các đơn vị cũng được khuyến khích tham gia các buổi tập huấn, diễn tập xử lý tình huống do Công an tổ chức, từng bước hoàn thiện mô hình “Chuông báo tội phạm và PCCC” trên toàn địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị còn được trang bị hệ thống camera giám sát, theo dõi từ xa, phục vụ công tác xử lý sau sự cố.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngân hàng trên địa bàn đều đánh giá cao hiệu quả mô hình này.

Nội dung phối hợp giữa Công an phường và các cơ sở liên quan được tập trung chủ yếu vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại trụ sở, điểm giao dịch; phối hợp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; trao đổi thông tin nghiệp vụ; quản lý công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn, đồng thời phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Trưởng Công an phường Thủ Đức, cho biết việc triển khai mô hình “Chuông báo tội phạm và PCCC” được thực hiện thông qua ký kết quy chế phối hợp giữa công an địa phương với các ngân hàng, kho bạc và cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức trên địa bàn.

