Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu 8 xe máy 27/08/2025 17:37

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án ma túy và thông báo tìm chủ sở hữu của 8 xe máy liên quan vụ án.

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý, điều tra các hành vi tổ chức, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm của một số cá nhân liên quan.

Vụ án do Lai Vi Thiệu (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đồng phạm thực hiện. Các hành vi phạm tội được xác định xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 56/QĐ-CSMT ngày 22-2-2024 để điều tra theo quy định.

Công an tìm chủ sở hữu 8 xe máy liên quan vụ án ma túy do Lai Vi Thiệu cầm đầu. Ảnh minh họa

Trong quá trình điều tra, công an đã tạm giữ nhiều xe mô tô nghi có liên quan đến vụ án, cụ thể:

Xe biển số 50Y1-291.93; số khung: MH1JFV114JK865657; số máy: JFV1E-1870480.

Xe biển số 59L1-673.69; số khung: RLHJC5213CY272305; số máy: JC52E-4407227.

Xe biển số 51K3-3510; số khung: ZDCKF08A06F058789; số máy: KF08E-0039518-KTGE1.

Xe biển số 5981-212.69; số khung: MHDBF13BLWJ606618; số máy: F125-ID606629.

Xe biển số 59M2-776.27; số khung: MH1JM9127NK311198; số máy: JM91E-2309624.

Xe biển số 59T2-002.43; số khung: MH1KF1115HK917370; số máy: KF11E-1910779.

Xe biển số 54R4-2603; số khung: RLHJC4328AY086581; số máy: JC43E-5541534.

Xe biển số 59C1-364.91; số khung: RLHJF4504DY503699; số máy: JF45E0011506.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu các phương tiện nêu trên nhanh chóng liên hệ: Phòng PC01, Công an TP.HCM, địa chỉ: Số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thao, số điện thoại: 0936.352.979 để làm việc.