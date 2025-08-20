TP.HCM: Mời tài xế xe container làm việc liên quan vụ nam sinh tử vong 20/08/2025 18:49

(PLO)- Công an mời tài xế xe container làm việc, lấy lời khai liên quan vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên đường số 2, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 20-8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ đã xác định, mời làm việc tài xế liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh LNB (21 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong khuya 16-8.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16-8, người dân phát hiện một xe máy ngã giữa đường số 2, bên cạnh là một nam thanh niên nằm úp mặt, đầu có vết thương và đã tử vong.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và điều tra. Nạn nhân được xác định là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Bước đầu, xác định thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đã va chạm với một xe container, tuy nhiên phương tiện này rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Đến ngày 19-8, công an phát hiện xe container nghi vấn đang đậu tại một công ty ở phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM nên mời về trụ sở làm việc.

Tài xế điều khiển phương tiện vào thời điểm xảy ra vụ việc được xác định là ông NHT (44 tuổi, quê Vĩnh Long). Tại cơ quan công an, ông T khai không biết xe đã va chạm với xe máy nên không dừng lại hoặc trình báo cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.