TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên quốc lộ 19/08/2025 07:57

(PLO)- Ngọn lửa bốc lên kèm nhiều tiếng nổ lớn khi xe đầu kéo đang di chuyển trên quốc lộ, đoạn qua phường Linh Xuân, TP.HCM.

Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Xuân, TP.HCM.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 1

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe đầu kéo kéo biển số TP.HCM do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi đi đến cầu vượt thuộc phường Linh Xuân thì bất ngờ ngọn lửa bốc lên từ đầu xe đầu kéo rồi nhanh chóng bao trùm cả nắp capo kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Phát hiện vụ việc, tài xế T nhanh chóng thoát ra ngoài dùng nhiều cách dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế nhưng phần đầu xe bị thiêu rụi. Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cũng có mặt điều tiết giao thông, hỗ trợ bảo vệ hiện trường.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.