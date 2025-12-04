Đang chờ tòa xét xử, nữ chủ quán cắt tóc tiếp tục cho tiếp viên 'vui vẻ' với khách 04/12/2025 15:55

(PLO)- Đang trong thời gian chờ xét xử, Nguyễn Thị Kiều Chi tiếp tục mở quán cắt tóc, để các tiếp viên "tới Z" với khách.

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kiều Chi (36 tuổi, chủ tiệm cắt tóc NH trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) về hành vi chứa mại dâm.

Nguyễn Thị Kiều Chi lúc bị bắt. Ảnh: CA.

Trước đó, tối 27-11, Công an phường Thống Nhất kiểm tra, bắt quả tang bốn đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "vui vẻ" tại tiệm cắt tóc NH trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất.

Tiệm cắt tóc này được Chi mở và hoạt động từ tháng 8-2025 đến nay. Tại đây, luôn có 4-5 cô gái "phục vụ" khách với giá từ 300.000 – 350.000 đồng/lượt, và các cô gái phải nộp cho chủ 200.000 đồng.

Năm 2024, Chi từng bị bắt giữ, khởi tố về hành vi chứa mại dâm ở phường Thống Nhất và phường Pleiku. Trong thời gian tại ngoại chờ ngày tòa xét xử, Chi tiếp tục phạm tội.